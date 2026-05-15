Ο Άρης συνέχισε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό την Κυριακή (17/05-17:00) για την 6η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει δύο θετικά νέα από τη σημερινή προπόνηση.

Ο Κάρλος Πέρεθ και ο Νόα Σούντμπεργκ έβγαλαν κομμάτι της σημερινής προπόνησης κι έτσι διατήρησαν ακόμη ζωντανές κάποιες πιθανότητες να προλάβουν την αναμέτρηση με τους Βοιωτούς προσθέτοντας δύο ακόμα «όπλα» στη φαρέτρα του Έλληνα τεχνικού.

Δεν άλλαξε κάτι με την κατάσταση του Φαμπιάνο, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμα της θεραπείας του. Στο σημερινό «μενού» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και τελειώματα φάσεων για το δεύτερο γκρουπ.

Αύριο, Σάββατο (16/05), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι.