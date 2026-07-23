Η παρουσία της αποστολής του Άρη σε περιοχή των ιταλικών Άλπεων ήταν αρκετή για μια οικογένεια από τη Γερμανία για να επισκεφτεί τους «κίτρινους».

Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο υπό την έννοια ότι κάθε φορά που ο Άρης βρίσκεται σε αθλητικό κέντρο στο εξωτερικό, Έλληνες ομογενείς και φίλοι της ομάδας επισκέπτονται την αποστολή για να δουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές και φυσικά να φωτογραφηθούν μαζί τους. Αυτό έγινε και σήμερα (23/7) καθώς μια οικογένεια από τη Γερμανία δεν έχασε χρόνο και ταξίδεψε στο μέρος (σ. σ. Μπρέσια) στο οποίο βρίσκεται η αποστολή της ομάδας. Παρακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια γνωρίστηκε με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Η ΠΑΕ Άρης κοινοποίησε το γεγονός παράλληλα και της απόφασης παράτασης για τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας (α’ περιόδου). Η προθεσμία έληξε χθες (22/7) και η «κίτρινη» ΠΑΕ αποφάσισε να παρατείνει το διάστημα έως και τις 31 του μήνα διατηρώντας τις ίδιες τιμές και με δυνατότητα διατήρησης της θέσης εφόσον αυτή παραμένει ελεύθερη.