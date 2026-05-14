Άρης: Ατομικό ο Πέρεθ, θεραπεία οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ
Με τρεις απόντες πραγματοποιήθηκε η σημερινή (14/5) προπόνηση του Άρη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας για το Κυριακάτικο (17/5, 17:00) παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής των Playoffs 5-8 της Stoiximan Superleague με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.
Ο Κάρλες Πέρεθ ήταν εκείνος που έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Νόα Σούντμπεργκ πραγματοποίησαν θεραπεία. Κατά τα άλλα, όλα κίνησαν ομαλά και αύριο (15/5) έχει προγραμματιστεί νέα προπόνηση στο «Κλ. Βικελίδης».
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης με passing game και παιχνίδια (υψηλής έντασης) σε μικρούς χώρους για το δεύτερο γκρουπ.
Αύριο, Παρασκευή, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (17/05, 17:00), στο πλαίσιο της 6ης -και τελευταίας- Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs».
