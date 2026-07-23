Η μεταγραφή του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια έφτασε συνολικά τα 6.5 εκατ. ευρώ ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί έναν ακόμη 18χρονο Σενεγαλέζο, τον Ντιόπ Ταφσίρ.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Άρης παραχώρησε δανεικό τον Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια έναντι ενοικίου 1.5 εκατ. ευρώ. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του «υποχρεώνοντας» την ομάδα από τα Εμιράτα να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της ρήτρας αγοράς των δικαιωμάτων του. Χθεσινά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το deal έκλεισε στα 5.3 εκατ. ευρώ, ωστόσο, αν υπολογίσει κανείς και το ποσό του ενοικίου θα διαπιστώσει ότι το συνολικός κόστος υπερβαίνει τα 6.5 εκατ. ευρώ και φυσικά αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση των «κίτρινων» στη σύγχρονη ιστορία τους. Μέχρι πρότινος ήταν το ποσό των 6 εκατ. ευρώ που είχαν επωφεληθεί οι «κίτρινοι» μέσα από την πώληση των Μανού Γκαρθία, Σάπι Σουλεϊμάνοφ στο MLS και στην Κάνσας και η αμέσως επόμενη ήταν η παραχώρηση του Λούις Πάλμα στη Σέλτικ.

Γενικώς οι Θεσσαλονικείς σκοπεύουν όχι απλά να διατηρήσουν αλλά να «ενισχύσουν» τη γραμμή σύνδεσης με τη Σενεγάλη καθώς την Κυριακή (26/7) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ένας ακόμη ποδοσφαιριστής ο οποίος προέρχεται από την ακαδημία από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο Κλέιτον Ντιαντί. Πρόκειται για τον Ντιόπ Ταφσίρ, έναν 18χρονο επιθετικό. Με ύψος 1.88μ. κι έχοντας συλλέξει καλές πληροφορίες για το ποιοτικό επίπεδό του, ο Άρης έχει αποφασίσει να επενδύσει στον νεαρό Ταφσίρ ο οποίος θα ενσωματωθεί στην ομάδα με την επιστροφή της τελευταίας από την Ιταλία.

Προφανέστατα πρόκειται για παίκτη ο οποίος αυτή τη στιγμή, θεωρείται, δύσκολο να μπει στην πρώτη ομάδα αλλά εκτιμάται ότι συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία για να εξελιχθεί.