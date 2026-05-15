Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει χρίσει εξτρέμ τον Ροντινέι και ο Βραζιλιάνος μόνο στον Ολυμπιακό έχει παίξει αυτή τη θέση.

Ο Μαρσέλο Ροντινέι υπέγραψε τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 1-0 κι έχρισε φαβορί την ομάδα του για τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Το να παίξει εξτρέμ με την ερυθρόλευκη φανέλα ο 34χρονος (29/1/92) Βραζιλιάνος δεν είναι κάτι που πλέον προκαλεί έκπληξη. Με δεδομένη και την απουσία του Ποντένσε και το γεγονός ότι ο Αντρέ Λουίζ δεν έχει πάρει χρόνο από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ροντινέι παίζει στο δεξί άκρο της επίθεσης κι αμυντικά έχει την κάλυψη του Κοστίνια.

Σε έναν μίνι μαραθώνιο και με απαιτητικά ματς, όταν δεν υπάρχουν λύσεις μπροστά, τότε δεν είναι απλό να παίζει μπακ ο Ροντινέι στην ηλικία του και να ανεβοκατεβαίνει την πλευρά.

Μετά το ντέρμπι αιωνίων ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε χωρίς ενδοιασμό. «Ο Ροντινέι νομίζει ότι είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Είναι εξτρέμ».

Πόσα παιχνίδια, όμως, έχει παίξει στην καριέρα του στη συγκεκριμένη θέση ο Ροντινέι; Σύμφωνα με τα στατικά, έχει 25 αγώνες στο δεξί φτερό της επίθεσης και όλα με τον Ολυμπιακό. Σε 10 ματς προσδιορίζεται ως δεξί χαφ και τα 3 είναι με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει και 7 παιχνίδια με τη Φλαμένγκο.

Στην καριέρα του ο Ροντινέι καθιερώθηκε φυσικά ως δεξί μπακ και γι' αυτή τη θέση τον πήραν οι Πειραιώτες. Σε αυτή τον έμαθαν, αλλά οι ανάγκες για μία ομάδα κι έναν προπονητή συχνά αλλάζουν. Ο Ροντινέι έχει 320 παιχνίδια στην πλούσια καριέρα του ως δεξί μπακ, τα περισσότερα φυσικά με τη Φλαμένγκο (216).

Ο έμπειρος Βραζιλιάνος έχει σημειώσει 14 γκολ και έχει δώσει 46 ασίστ ως δεξί μπακ. Όπως όλοι οι Βραζιλιάνοι μπακ είναι ιδιαίτερα επιθετικός και τόσο με τις σέντρες του όσο και με τις εκτελέσεις στατικών φάσεων, έχει προσφέρει γκολ σε συμπαίκτες του.

Αριστερό μπακ

Στην καριέρα του να σημειώσουμε ότι αναγκαστικά έπαιξε και δύο φορές αριστερό μπακ. Η μία, μάλιστα, με τον Ολυμπιακό. Ήταν στις 31/8/23 στην εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Τσουκαρίτσκι για τα προκριματικά του Europa League. Η δεύτερη ήταν με τη Φλαμένγκο το 2021 σε παιχνίδι με τη Σάντος.