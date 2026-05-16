Δείτε τι χρειάζεται πλέον ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη της Άστον Βίλα ενάντια στη Λίβερπουλ, προκειμένου να πάει στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League σε περίπτωση που κατακτήσει τη 2η θέση στη Super League.

Η Άστον Βίλα κυριάρχησε και με πρωταγωνιστή τον Όλι Γουότκινς επικράτησε 4-2 της Λίβερπουλ, εξασφαλίζοντας την έξοδο στο Champions League και αποκτώντας τον πρώτο λόγο για την τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Μία εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό (σ.σ σε περίπτωση που κρατήσει την 2η θέση που έχει αυτή τη στιγμή με μια αγωνιστική να απομένει), ο οποίος θέλει να τερματίσει η ομάδα του Ουνάι Έμερι στην τετράδα και να κατακτήσει το Europa League, προκειμένου να αποφύγουν οι Πειραιώτες έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.

Συνοπτικά αυτά που θέλουν οι Ερυθρόλευκοι:

Να τερματίσουν δεύτεροι στα playoffs της Stoiximan Super League

Να κατακτήσει το Europa League η Βίλα

Να βγει τέταρτη στην Premier League η Βίλα

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται στο εκτός έδρας ματς με την ΑΕΚ την Κυριακή (17/5) ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ (παίζει εκτός με Παναθηναϊκό) προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο - το οποίο θα γίνει για τον 3ο αν καλυφθούν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Αν η Βίλα πάρει το Europa League, θα χρειάζεται έναν βαθμό στο εκτός έδρας ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι για να είναι σίγουρα τέταρτη, με τους Πολίτες βέβαια να αναμένεται να καίγονται για νίκη προκειμένου να έχουν ελπίδες για τον τίτλο. Η Λίβερπουλ που είναι στο -3 από τη Βίλα αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων (+10 έναντι +6) μπορεί να τερματίσει εκείνη τέταρτη με νίκη στο εντός έδρας ματς με την Μπρέντφορντ και ήττα της Βίλα.