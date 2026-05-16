Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για να αποφύγει έναν γύρο στα προκριματικά
Η Άστον Βίλα κυριάρχησε και με πρωταγωνιστή τον Όλι Γουότκινς επικράτησε 4-2 της Λίβερπουλ, εξασφαλίζοντας την έξοδο στο Champions League και αποκτώντας τον πρώτο λόγο για την τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Premier League.
Μία εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό (σ.σ σε περίπτωση που κρατήσει την 2η θέση που έχει αυτή τη στιγμή με μια αγωνιστική να απομένει), ο οποίος θέλει να τερματίσει η ομάδα του Ουνάι Έμερι στην τετράδα και να κατακτήσει το Europa League, προκειμένου να αποφύγουν οι Πειραιώτες έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.
Συνοπτικά αυτά που θέλουν οι Ερυθρόλευκοι:
- Να τερματίσουν δεύτεροι στα playoffs της Stoiximan Super League
- Να κατακτήσει το Europa League η Βίλα
- Να βγει τέταρτη στην Premier League η Βίλα
Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται στο εκτός έδρας ματς με την ΑΕΚ την Κυριακή (17/5) ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ (παίζει εκτός με Παναθηναϊκό) προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο - το οποίο θα γίνει για τον 3ο αν καλυφθούν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
Αν η Βίλα πάρει το Europa League, θα χρειάζεται έναν βαθμό στο εκτός έδρας ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι για να είναι σίγουρα τέταρτη, με τους Πολίτες βέβαια να αναμένεται να καίγονται για νίκη προκειμένου να έχουν ελπίδες για τον τίτλο. Η Λίβερπουλ που είναι στο -3 από τη Βίλα αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων (+10 έναντι +6) μπορεί να τερματίσει εκείνη τέταρτη με νίκη στο εντός έδρας ματς με την Μπρέντφορντ και ήττα της Βίλα.
🏴 Aston Villa's win tonight is great news for all teams hoping to benefit from rebalancing in 🔵 UCL qualifiers!— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 15, 2026
If 🏴 Aston Villa stay 4th in EPL and win UEL 🏆, 🇵🇹 vice-champions would enter UCL directly!
In addition, two more teams would move up from UCL Q2 to Q3… pic.twitter.com/kYKzU3FeWy
