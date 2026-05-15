Η Άστον Βίλα επικράτησε 4-2 τη Λίβερπουλ και εξασφάλισε την έξοδο στο Champions League, με το αποτέλεσμα αυτό να ευνοεί και τον Ολυμπιακό.

Μετά από τρεις συνεχόμενες γκέλες σε αγώνες πρωταθλήματος, η Άστον Βίλα επέστρεψε στις νίκες την κατάλληλη στιγμή, καθώς επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-2 εντός έδρας της Λίβερπουλ και σφράγισε την έξοδο στο Champions League! Παράλληλα, άφησε πίσω της τους ηττημένους και ανέβηκε μόνη τέταρτη στη βαθμολογία της Premier League, κάτι που ευνοεί τον Ολυμπιακό, καθώς αν η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπει στην τετράδα και κατακτήσει στο Europa League, οι Ερυθρόλευκοι θα γλιτώσουν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League - με την προϋπόθεση βέβαια πως θα βγουν δεύτεροι στα playoffs της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς, με τον Γουότκινς να απειλεί στο δεύτερο λεπτό αλλά τον Μαμαρντασβίλι να μπλοκάρει, με τους Κόκκινους να εξισορροπούν σταδιακά την κατάσταση και να έχουν ακυρωθέν γκολ -για οφσάιντ- με τον Χάκπο στο 27'. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Σόμποσλαϊ δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση όμως ο Μαρτίνες απέκρουσε εντυπωσιακά, με τη Βίλα να φτάνει εντέλει πρώτη στο γκολ στο 42', όταν ο Ρότζερς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ μετά από ωραία ομαδική ενέργεια!

Το έκρινε ο Γουότκινς

Η Λίβερπουλ μπήκε στο δεύτερο μέρος με στόχο να ισοφαρίσει γρήγορα και τα κατάφερε, καθώς μετά την εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλαϊ στο 52', ο Φαν Ντάικ πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά και έκανε το 1-1. Ο Γουότκινς απάντησε μέσα σε ένα δίλεπτο, εντούτοις το γκολ που σημείωσε ακυρώθηκε ορθώς για οφσάιντ, με τους φιλοξενούμενους να αγγίζουν την ανατροπή στο 55' αλλά το σουτ του Ενγκουμόα να σταματά στο δοκάρι. Το ματς είχε πάρει φωτιά, με τη Βίλα να καταφέρνει να ανακτήσει το προβάδισμα στο 58', όταν ο Σόμποσλαϊ να γλίστρησε και ο Ρότζερς εκμεταλλεύτηκε το λάθος, τροφοδοτώντας τον Γουότκινς που τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 2-1!

Ο ίδιος παίκτης βγήκε τετ α τετ δευτερόλεπτα αργότερα αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Μαμαρντασβίλι, με τον Γεωργιανό τερματοφύλακα να λέει νέο όχι στον φορ των γηπεδούχων στο 65'. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Μπουεντία έψαξε το 3-1 αλλά το εξαιρετικό του σουτ κατέληξε στο δοκάρι, με το γκολ να έρχεται τελικά για τη Βίλα στο 73'. Σκόρερ εκ νέου ο Γουότκινς, που πήρε το ριμπάουντ μετά από διαδοχικές επεμβάσεις του Μαμαρντασβίλι και χάρισε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 89', με τον ΜακΓκιν να σκοράρει με υπέροχο σουτ από τα δεξιά! Το μόνο που κατάφερε στη συνέχεια η Λίβερπουλ, ήταν να μειώσει με μία ακόμη κεφαλιά του Φαν Ντάικ στις καθυστερήσεις.