Την έντονη δυσαρέσκειά του για τους ορισμούς των διαιτητών της τελευταίας αγωνιστικής των Play Offs εξέφρασε ο Α' αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής σε ανάρτησή του: «Ξεπεράσατε κάθε όριο! Σε μια αγωνιστική που κρίνεται η 2η θέση, η ΑΧΡΗΣΤΗ ΕΠΟ, η ΚΕΔ και ο Λανουά επιλέγουν για το ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, τον Κολόμπο, διαιτητή 1ης κατηγορίας και όχι Ελίτ, με παρατηρητή τον φυτευτό Ευθυμιάδη της ΚΕΔ που κάνει όλο το παιχνίδι στις μικρές κατηγορίες και γεμίζει τους πίνακες με διαιτητές απο τη Λάρισα και πάνω (τυχαίο λέτε;)… ​

Στο άλλο ματς της ημέρας στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ, πέρα απο το ότι εξασφάλισαν κάποιοι το «κεκλεισμένων» (όλοι… βολεμένοι με άδεια την έδρα της… Κηφισιάς) όρισαν κι εκεί διαιτητή όχι ελίτ αλλά 1ης κατηγορίας απο την διαιτητομάνα ΓΕΩΡΓΙΑ! Ναι! Όρισαν Γεωργιανό διαιτητή στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. ​

Προσοχή παιδιά, μη γίνει κανένα λάθος έτσι; ​Κοκκίνισε απο ντροπή ακόμα και ο Μπαλτάκος!!!».