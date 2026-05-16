Ολυμπιακός: Οι επικρατέστεροι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά
Η Άστον Βίλα... καθάρισε τη Λίβερπουλ και έκανε τον Ολυμπιακό να χαμογελάσει, καθώς στο λιμάνι βλέπουν την κάλυψη των προϋποθέσεων για να πάει η ομάδα στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι στον 2ο (αν τερματίσει δεύτερη στα playoffs της Super League) να προχωρά.
Πλέον, οι Ερυθρόλευκοι επικεντρώνονται στο να τερματίσουν πάνω από τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια θα περιμένουν... δώρα από τη Βίλα, την ώρα που υπάρχει ήδη μια πρώτη εικόνα για τους αντιπάλους που θα μπορούσε να βρει μπροστά του το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Το Football Meets Data προβλέπει πως οι Πειραιώτες θα καταφέρουν να βρεθούν στους ισχυρούς του 3ου προκριματικού γύρου, με τη Σπάρτα Πράγας να είναι δεδομένα στους ανίσχυρους και τις Φενέρμπαχτσε, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Τβέντε να συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες να βρεθούν εκεί μαζί της.
🇨🇿 Sparta Praha is the only confirmed team in 🔵 UCL Q3 (league path) so far.— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 15, 2026
📉 Losers of this round go directly to 🟠 UEL league stage.
📈 Winners go to 🔵 UCL PO, will pick up a €4.29m bonus and will be one step away from the big prize.
👉 Full analysis of seeding… pic.twitter.com/NVVedcDxHV
