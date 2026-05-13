Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την εικόνα του Ροντινέι και τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Ροντινέι σ' ένα ακόμα ντέρμπι στα playoffs έπαιξε εξτρέμ και σκόραρε. Ο Βραζιλιάνος είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στο μίνι πρωτάθλημα με τρία γκολ, αφού σημείωσε γκολ και στη Λεωφόρο και με τον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μάλιστα, μετά το ματς είχε την εξής εκπληκτική ατάκα για τον Ροντινέι: «Κάνει κινήσεις, είναι επιθετικός. Νομίζει ότι είναι μπακ, αλλά δεν είναι μπακ», είπε αρχικά ο Βάσκος προπονητής και πρόσθεσε:

«Είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αν και σε αρκετά σημεία του αγώνα υποφέραμε από το παιχνίδι του αντιπάλου μας. Θα έπρεπε να είμαστε πιο ήρεμοι και περισσότεροι αποτελεσματικοί στα τελειώματα.

Ο συνδυασμός της νίκης μας, με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ μας δίνει ένα σημαντικό αβαντάζ για την τελική κατάταξη. Σκοράραμε και θα μπορούσε να σημειώσουμε κι άλλα γκολ. Δυστυχώς σ' έναν ακόμα αγώνα δεν μπορέσαμε να βρούμε κι άλλα γκολ».

Για τη μάχη της δεύτερης θέσης είπε: «Θα πρέπει να πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Η ΑΕΚ δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά δεν θα μας χαριστεί».