Οι ατάκες του του Ντέμη Νικολαϊδη για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Κωνσταντέλια, Μύθου.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην καθιερωμένη εκπομπή του στη Nova αναφέρθηκε στην εικόνα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και στον Παναθηναϊκό. Σχολίασε επίσης την απόδοση των Κωνσταντέλια, Μύθου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νικολαΐδης: «Έχει μεγαλώσει το ρόστερ της ΑΕΚ ο Νίκολιτς. Το Μαρίν-Πινέδα βέβαια δεν αλλάζει ποτέ. Και στα φιλικά μαζί θα τους δούμε.

Ο Ζίνι πάλι καλός. Σε ντέρμπι η καλύτερη εμφάνιση της ΑΕΚ. Απαλλαγμένη φυσικά κι από το άγχος. Μπορεί να δούμε την ΑΕΚ την επόμενη σεζόν να παίζει πιο όμορφα. Φέτος είχε σοβαρότητα, συνέπεια, σταθερότητα».

Για τον Παναθηναϊκό: «Όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού θέλει να τελειώσει η χρονιά.

Ακόμα και τώρα βλέπουμε πειράματα. Δεν έχουμε δει κάτι στάνταρ. Μοιραία θα δούμε κάποια καλά παιχνίδια, κάποια όχι καλά».

Για Κωνσταντέλια: «Ο ΠΑΟΚ είχε μερικά διαστήματα που δεν είχε σε άλλα ματς. Εκεί που έλεγες ότι το πήρε η ΑΕΚ το ματς, στο τέλος έκλεισε με ευακιρία τον αγώνα. Ο Κωνσταντέλιας ξεχωρίζει και φαίνεται περισσότερο γιατί δεν είναι άλλοι σε καλή κατάσταση. Ωριμάζει συνεχώς ποδοσφαιρικά. Ωραίο να τον βλέπεις με τη μπάλα. Ο Παβλένκα γύρισε καλύτερος απ' ό,τι ήταν».

Για Μύθου: «Για μένα δείχνει λότι είναι παίκτης που πρέπει να πάρει αρκετές ευκαιρίες του χρόνου. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι το κάνει αυτό».