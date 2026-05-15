Με γκολ του Κυριαζίδη στο 93', ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 του Αρη στον τελικό Κυπέλλου U19 που έγινε στο Αγρίνιο και έφτασε στο νταμπλ καθώς έχει κατακτήσει και το αντίστοιχο πρωτάθλημα!

Μπορεί η ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ να μην κατάφερε να συνδυάσει τη σεζόν των 100 χρόνων με κάποιον τίτλο, όμως η U19 του συλλόγου πανηγύρισε νταμπλ! Οι πρωταθλητές νίκησαν την αντίστοιχη ομάδα του Άρη στο γήπεδο του Παναιτωλικού με 1-0, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κυριαζίδη στις καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να σηκώσουν και το Κύπελλο.

Ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο μέρος είχε καλό ρυθμό και οι δυο ομάδες βρήκαν χώρους, όμως τους έλειπε η καλή τελική προσπάθεια για να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 3ο λεπτό ο Σιταράς δοκίμασε το πόδι του σε φάουλ από καλό σημείο αλλά δεν βρήκε εστία. Από πλευράς Άρη ο Ιντρίζι στο 15' σούταρε στα σώματα. Δυο λεπτά αργότερα, στο 17', ο ΠΑΟΚ είχε καλή στιγμή με το διαγώνιο σουτ του Αρετή, όμως ο Ρέγιες απέκρουσε.

Στο 31' ο Ρέγιες μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από σουτ στην κίνηση του Αρετή και δευτερόλεπτα αργότερα ο Τσιντόλη έκανε τρομερή απόκρουση σε εξαιρετική πλασέ του Χαρούπα. Τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήταν η άστοχη κεφαλιά του Καραμανλή από το πρώτο δοκάρι.

Ακυρωθέν πέναλτι μέσω VAR, buzzer beater του Κυριαζίδη

O τελικός είχε VAR και τελικά χρειάστηκε η παρέμβαση του. Στο 67ο λεπτό ο Μόσχου έδωσε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, καθώς θεώρησε πως ο Ρέγιες σε άστοχη έξοδο βρήκε τον Τσίτσκα, όμως ο Πουλικίδης τον κάλεσε σε on-field review και η απόφαση ακυρώθηκε.

Στο 74' έπειτα από γύρισμα του Ιντρίζι ο αμαρκάριστος Χοχλάκλης αστόχησε με σουτ από το ύψος της περιοχής, ενώ στο 87' ο Μπαλντέ σούταρε στα σώματα. Τελικά το νικητήριο γκολ ήρθε στις καθυστερήσεις, από στατική φάση.

Στο 90+3' ο Ελευθεριάδης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κυριαζίδης με άψογη κεφαλιά έκανε το 1-0, χαρίζοντας το Κύπελλο στον νταμπλούχο ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ U19 (Πέτρος Τσιαπακίδης): Τσιντσόλης, Τσιότας (77' Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρέτης, Γκιόκα (89' Κάνιος), Γραββάνης (77' Παπαδημητρίου), Τουρσουνίδης (61' Στύλος), Μπάλντε.

Άρης U19 (Γρηγόρης Παπαδόπουλος): Ρέγιες, Πεΐτσης (86' Δουπάτσης), Σιταράς, Κάμτσης, Αντωνιάδης, Νινγκ, Παπασαραφιάνιος (77' λ.τρ. Μαυρόπουλος), Ιντρίζι (86' Κοντονικολάου), Χαρούπας, Χοχλάκης (77' λ.τρ. Σουγιολτσής), Καραμανλής.