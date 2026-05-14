Αποθέωση πριν τη φιέστα της ΑΕΚ: Ανοικτή στη Νέα Φιλαδέλφεια και η προπόνηση πριν τον Ολυμπιακό

Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια παραμονές της φιέστας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Κάθε Σάββατο απόγευμα, η Allwyn Arena υποδέχεται χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση παραμονές των αναμετρήσεων των play offs, κάτι που αποτελεί ακόμα ένα δείγμα της συσπείρωσης και της ένωσης που υπάρχει μεταξύ της ΑΕΚ και των οπαδών της.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η... συνήθεια που έγινε λατρεία δεν θα μπορούσε να λείπει και από το προσεχές Σάββατο, στην τελευταία προπόνηση πριν τη φιέστα της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό την Κυριακή.

Και αυτή η προπόνηση θα είναι ανοικτή για τους οπαδούς της Ένωσης προκειμένου να αποθεώσουν την πρωταθλήτρια Ελλάδας πριν τη μεγάλη γιορτή της απονομής 24 ώρες μετά.

Και αυτή τη φορά αναμένεται πολύς κόσμος στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ μένει να φανεί πόσες θύρες θα ανοίξουν, κάτι που θα εξαρτηθεί και από την προσέλευση. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο αυτή να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, κάτι που σημαίνει ότι θα ανοίξουν και περισσότερες θύρες, ωστόσο για την ώρα όλα είναι ανοικτά.