Η νέα οργανωτική δομή βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού, με την Τούμπα να περιμένει τις πρώτες επίσημες κινήσεις στα τέλη Μαΐου.

Ο ΠΑΟΚ δείχνει να μπαίνει σταδιακά σε μια νέα φάση, με τις πρώτες κινήσεις να έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πλαίσιο του «επόμενου κεφαλαίου» που είχε περιγράψει δημόσια πριν από λίγες εβδομάδες ο Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Χωρίς διάθεση να ανοίξουν όλα τα χαρτιά από τώρα, στη Μικράς Ασίας προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο υποδομών, διοικητικής λειτουργίας και συνολικής οργάνωσης της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος επαφών και συζητήσεων γύρω από το μοντέλο που θα ακολουθήσει ο σύλλογος τα επόμενα χρόνια, με βασικό άξονα τη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης και ξεκάθαρα δομημένης ποδοσφαιρικής εταιρείας. Το βάρος πέφτει κυρίως σε δύο τομείς: στις υποδομές, αλλά και στη συνολική αναδιάρθρωση της ΠΑΕ και του οργανισμού.

Από τη συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του, ο νέος στρατηγικός σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη είχε ουσιαστικά προαναγγείλει σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως οι επίσημες ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Πρόθεση της διοίκησης είναι οι παρεμβάσεις να γίνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένο timing, ώστε το νέο μοντέλο λειτουργίας να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προς τα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για τα επόμενα βήματα και για τις αποφάσεις που έχουν ήδη ωριμάσει στο εσωτερικό της ΠΑΕ. Εκεί τοποθετείται χρονικά και το διάστημα κατά το οποίο αναμένονται οι πρώτες επίσημες κινήσεις γύρω από τη νέα δομή, τα πρόσωπα και τη συνολική κατεύθυνση που θα πάρει ο οργανισμός στην επόμενη μέρα.

«Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη πηγαίνει σε αυτό το κεφάλαιο με τολμηρές αποφάσεις, ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε σύγχρονο και ευρωπαϊκό οργανισμό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, περιγράφοντας μια νέα φιλοσοφία λειτουργίας με σαφείς ρόλους, ξεκάθαρες αρμοδιότητες και διαχωρισμό των τομέων ευθύνης.

Στην ίδια τοποθέτηση είχε σταθεί ιδιαίτερα στο κομμάτι των υποδομών, τονίζοντας ότι «ο ΠΑΟΚ προχωρά με το νέο γήπεδο και νέο αθλητικό κέντρο», εξηγώντας ότι πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα βήματα ώστε ο σύλλογος να μπορέσει να περάσει σε μια διαφορετική εποχή. Παράλληλα είχε προαναγγείλει σημαντικές παρεμβάσεις και στο αγωνιστικό μοντέλο, μιλώντας για ένα οργανόγραμμα με εξειδικευμένα στελέχη και διακριτούς ρόλους σε κάθε τομέα.

«Μιλάμε για μία νέα λογική, ένα νέο κεφάλαιο. Με νέες δομές και στρατηγικές που αφορούν αυτές τις υποδομές. Ένα σύγχρονο μοντέλο στο αγωνιστικό τμήμα», είχε σημειώσει, δίνοντας ουσιαστικά το στίγμα των αλλαγών που βρίσκονται υπό επεξεργασία.