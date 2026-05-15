Τελικός Κυπέλλου U19: Το pasillo των νταμπλούχων στους παίκτες του Άρη και η απονομή
Ιδανικά έκλεισε τη σεζόν της η U19 του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη νίκησε τον Άρη στο Αγρίνιο και έκανε νταμπλ, καθώς μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο που διοργάνωσε η Super League.
Οι νεαροί ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων σε μια υπέροχη κίνηση έκαναν pasillo στους αντιπάλους τους, κατά την παραλαβή των μεταλλίων τους σε ένα υπόδειγμα fair play και ειδικά όταν μιλάμε για δυο συλλόγους με των αντιπαλότητα των δυο συμπολιτών.
Εν συνεχεία ακολούθησε και η απονομή του Κυπέλλου στους νταμπλούχους, με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους, έχοντας μαζί τους και τα δυο τρόπαια που σήκωσαν στη σεζόν των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ.
