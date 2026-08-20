ΠΑΟΚ - Μπραν: Η μεγάλη ευκαιρία του Χατσίδη στα 15 δευτερόλεπτα!
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Με την έναρξη του παιχνιδιού με την Μπραν στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ πήγε να ανοίξει το σκορ με τον Χατσίδη!
Ο ΠΑΟΚ μόλις στα 15 δευτερόλεπτα έφτασε μια ανάσα από το να πάρει το προβάδισμα κόντρα στην Μπραν. Ο Καμαρά με κεφαλιά τροφοδότησε τον Χατσίδη, αυτός μπήκε στην περιοχή, έφτασε απέναντι από τον Ντίνγκελαντ, αλλά σούταρε άουτ.
Δύο λεπτά μετά ο ΠΑΟΚ είχε ακόμα μια τελική με προσπάθεια του Μύθου, με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ.
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