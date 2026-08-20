Με την έναρξη του παιχνιδιού με την Μπραν στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ πήγε να ανοίξει το σκορ με τον Χατσίδη!

Ο ΠΑΟΚ μόλις στα 15 δευτερόλεπτα έφτασε μια ανάσα από το να πάρει το προβάδισμα κόντρα στην Μπραν. Ο Καμαρά με κεφαλιά τροφοδότησε τον Χατσίδη, αυτός μπήκε στην περιοχή, έφτασε απέναντι από τον Ντίνγκελαντ, αλλά σούταρε άουτ.

Δύο λεπτά μετά ο ΠΑΟΚ είχε ακόμα μια τελική με προσπάθεια του Μύθου, με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ.