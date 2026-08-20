Ο Αλέσιο Λίσι δίνει φανέλα βασικού στον Μαντί Καμαρά και ξεκινάει με τον Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, ενώ οι Ελουστόντο και Χατζηδιάκος είναι το δίδυμο στα στόπερ.

Ο Αλέσιο Λίσι έκανε τις τελικές επιλογές του για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στην πρώτη αναμέτρηση με τη Μπραν για τα Play-Off του Conference League.

Ο Ιταλός τεχνικός κατέληξε στην επιλογή του Μαντί Καμαρά για τη μεσαία γραμμή, με τον 29χρονο χαφ να παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα των «ασπρόμαυρων».

Στην κορυφή της επίθεσης διατηρείται ο Ανέστης Μύθου, με τον Λίσι να εμπιστεύεται ξανά τον νεαρό επιθετικό σε ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αφήνοντας στον πάγκο τον νεοφερμένο Σερίφ Εντιαγέ.

Παράλληλα, στο κέντρο της άμυνας υπάρχει αλλαγή, καθώς ο Αρίτζ Ελουστόντο και ο Παντελής Χατζηδιάκος αποτελούν το δίδυμο των στόπερ μπροστά από τον Γίρι Παβλένκα, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να μένει εκτός βασικού σχήματος.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Χατσίδης, Τάισον, Μύθου.

Για την Μπραν, ο Ντίνγκενλαντ θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Σόλτβελτ-Ντε Ρέβε στα «άκρα» της άμυνας και τους Ντράγκσνες-Κνούντσεν στα στόπερ.

Η τριάδα των χαφ θα αποτελείται από τους Πέντερσεν, Σόρενσεν και Βάσμπεργκ, με τον Φίννε σε ρόλο φορ και στα «φτερά» τους Έρικσεν-Γκούντμουνσον.