Όπως ο ΠΑΟΚ τελειώνει τους αγώνες του, έτσι μπορεί να τελειώσει και τη χρονιά…  

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πείσμα του ΠΑΟΚ, για το πόσο παλεύει τα παιχνίδια του παρά το ότι δεν παίζει καλά και μετά το γκολ του Μύθου θεωρεί ότι ο Δικέφαλος μπορεί να κλείσει καλά τη σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε και σ αυτό το παιχνίδι των playoffs. Η ομάδα του Λουτσέσκου βέβαια παρά τα τεράστια θέματα που έχει, δεν έχασε σε ένα ακόμη ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος…

Έγινε ματσάρα στην Τούμπα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο φίλαθλος (όποιας ομάδας) ευχαριστήθηκε ποδόσφαιρο. Ο οπαδός βέβαια θέλει μόνο νίκη και εννοείται ότι οι ΠΑΟΚτσήδες έφυγαν στενοχωρημένοι και από το 1-1, αλλά και γενικότερα για την κατάληξη της σεζόν έτσι όπως χάθηκαν πρωτάθλημα και κύπελλο. Μια αποτυχία που μεγαλώνει αν σκεφτεί κανείς πόσο καλή ομάδα έχει ο ΠΑΟΚ και τι έβγαλε στα γήπεδα για πολλούς μήνες μέχρι τον Φεβρουάριο. Κι εκεί επάνω που όλοι το πίστεψαν ήρθε το τσουνάμι…

Ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να συνέλθει από αυτόν τον χαλασμό, γιατί εκτός από όλα τα άλλα που φαίνονται κάθε φορά που αγωνίζεται, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι χάλασε ακόμη ΚΑΙ η προπόνηση. Κλονίστηκε εντελώς η καθημερινότητα της ομάδας από το μπες-βγες 5-10-12 παικτών που διέλυσαν κάθε ισορροπία και προγραμματισμό, ακόμη και στις προπονήσεις. Όλα βγαίνουν στο γήπεδο...

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε ότι μπορεί να παίξει πιο απελευθερωμένα και έχοντας μόνιμα παίκτη παραπάνω στον άξονα, κυκλοφορούσε (ειδικά στο πρώτο μέρος) με περισσότερη ασφάλεια την μπάλα. Είχαν αυτοπεποίθηση και Μαρίν-Πινέδα οι φιλοξενούμενοι, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε τον… Μεϊτέ. Την κολώνα του που μέχρι το 15΄ είχε κάνει δύο λάθος κοντρόλ και τρεις λάθος πάσες. Όταν ρωτήσαμε τον Λουτσέσκου για την επιμονή να βάζει έναν παίκτη που σ αυτή την κατάσταση ρίχνει και την ψυχολογία των άλλων, απάντησε: «Με την παρουσία και τις θέσεις που παίρνει κάνει τους άλλους να νιώθουν καλύτερα, ακόμη και αν πράγματι είναι στο 40%». Οκ… Πάντα εκείνος ξέρει καλύτερα και πάντα μετράει περισσότερο η δική του άποψη.

Στο δεύτερο μέρος και με τον Ολυμπιακό να κερδίζει, το ματς της Τούμπας έγινε ροντέο! Ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά στην επίθεση, αλλά με αυτή την ενδεκάδα είχε μεγάλα θέματα στις αμυντικές μεταβάσεις. Μέχρι το 70΄ θα μπορούσε να ήταν 2-2, αλλά τότε ο Γιόβιτς έκανε το 0-1. Εκεί ο Λουτσέσκου με την μπάλα να έχει γίνει…. 200 κιλά για τους ασπρόμαυρους, έβαλε Μύθου και Μπιάνκο! Δύσκολο εγχείρημα σε τόσο «βαρύ» σημείο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε, αντέδρασε και πάλι, έφθασε να αγωνίζεται και με δύο φορ, έβγαλε και Ντέλια-Τάισον! Κι όμως έκανε το 1-1 και με τον Γιακουμάκη έχασε μία κεφαλιά και ένα τετ α τετ (αν έκανε κοντρόλ) για να κερδίσει.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ:

Στον χαμό που έχει βιώσει από τον Φεβρουάριο

Στην απώλεια του κυπέλλου

Στο δεύτερο μέρος του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Στο διάστημα μετά το 60΄ του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Στους τραυματισμούς που συνεχίζονται

Και χθες στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ μετά το 0-1

Θα δικαιώσει αυτή την ομάδα έστω και στο τελευταίο λεπτό του τελευταίου αγώνα. Το αξίζουν και έστω τη δεύτερη θέση που δίνει ένα μικρό όραμα μέσα στο καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να την κατακτήσει. Το γκολ του Μύθου είναι σημαδιακό! Δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στο γήπεδό της. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλό να επικρατήσει του Παναθηναϊκού, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι έστω και στα τελευταία λεπτά, θα τα καταφέρει. Το δείχνουν οι παίκτες του Λουτσέσκου πόσο μαχητές είναι, ακόμη και στα χειρότερά τους.

Αυτή η χιλιοταλαιπωρημένη ομαδάρα, που το ποδόσφαιρο που έπαιξε σε μεγάλο διάστημα και όταν ήταν στα καλά της, οι αντίπαλοι δεν το φθάνουν ούτε στο 60-70%, όπως ολοκληρώνει τους αγώνες της τώρα τελευταία, έτσι μπορεί να τελειώσει και τη σεζόν… Με τεράστιο πείσμα για να μην λυγίσει, να μη χάσει το τελευταίο που δικαιούται και είναι τα προκριματικά του Champions League.