Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Χατσίδη για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν.

Ο Χατσίδης εκτός από την ευκαιρία στο πρώτο λεπτό είχε νέα σπουδαία στιγμή στο 19' για να δώσει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

Ο Γιαννούλης με ωραία ενέργεια έστρωσε στον Χατσίδη, αλλά αυτός από πλεονεκτική θέση πλάσαρε άουτ.