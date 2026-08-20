ΠΑΟΚ - Μπραν: Ο Χατσίδης από πλεονεκτική θέση πλάσαρε άουτ
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Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Χατσίδη για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν.
Ο Χατσίδης εκτός από την ευκαιρία στο πρώτο λεπτό είχε νέα σπουδαία στιγμή στο 19' για να δώσει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.
Ο Γιαννούλης με ωραία ενέργεια έστρωσε στον Χατσίδη, αλλά αυτός από πλεονεκτική θέση πλάσαρε άουτ.
@Photo credits: eurokinissi
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