Δημοσιεύματα στο εξωτερικό θέλουν τον φορ του ΠΑΟΚ Φίοντορ Τσάλοφ να επιστρέφει στην πατρίδα του.

Ο Φίοντορ Τσάλοφ δεν κατάφερε να προσφέρει στον ΠΑΟΚ και ο Ρώσος επιθετικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο 28χρονος (10/4/98) επιθετικός, ο οποίος έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με τον Δικέφαλο, είναι στη λίστα των Λοκομοτίβ Μόσχας, Ροντίνα Μόσχας, Άκρον και Κρίλια Σοβέτοφ.

Ο Τσάλοφ μέτρησε 64 γκολ με 8 γκολ και 8 ασίστ και φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή στην πατρίδα του για οικογενειακούς λόγους, μετά και τη γέννηση της κόρης του.

Τον Γενάρη ο Τσάλοφ δόθηκε δανεικός στην Καϊσέρισπορ και κατέγραψε 13 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ. Η ομάδα του υποβιβάστηκε και ο ίδιος δεν προτίθεται να μείνει στην Τουρκία. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό, παράλληλα, ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει θέσει τιμή εκκίνησης για την πώληση του Τσάλοφ το 1,5 εκατ. ευρώ.

