Ο Ολυμπιακός έκανε το τρία στα τρία στην League Phase του Europa League με τον υπερυπολογιστή να τον έχει σίγουρα μέσα στην οκτάδα με πολλές πιθανότητες και για την 4η θέση.

Η φετινή επέλαση του Ολυμπιακού στην League Phase του Europa League συνεχίστηκε και στο Καραϊσκάκης, με την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει το τρία στα τρία επικρατώντας και της Σπάρτα Πράγμας με 1-0 με γκολ του Γκονζάλες στο 76'.

Μια νίκη που ανέβασε τους «ερυθρόλευκους» στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι τρεις συνεχόμενες νίκες έχουν κάνει ακόμα και τον υπερυπολογιστή της πλατφόρμας Football Meets Data, να θεωρεί τον Ολυμπιακό σίγουρο για την οκτάδα.

Για την ακρίβεια τον βάζει στην 4η θέση. Στην πρώτη είναι η Μπενφίκα, στην 2η η Μπόρνμουθ και στην 3η η Λεβερκούζεν. Όσον αφορά την οκτάδα, πάντα σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή συμπληρώνουν οι Γιουβέντους, Σάντερλαντ, Μπεσίκτας και Φερεντσβάρος.

Όσον αφορά τον ΟΦΗ, τα δεδομένα του υπερυπολογιστή τον θέλουν να τερματίζει στην 29η θέση, κάτι που αν γίνει θα φέρει τους Κρητικούς εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.