Δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Λεβαδειακού επί του ΟΦΗ στη Βοιωτία, με ανατροπή στις καθυστερήσεις.

Ματς με πολλή ένταση και ανατροπή στις καθυστερήσεις στη Βοιωτία. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα του Λεβαδειακού, όμως σε όλο το δεύτερο μέρος έπαιξε με αριθμητικό μειονέκτημα και εν τέλει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε ανατροπή με τρία γκολ από το 90+2' έως το 90+10' (3-2).

Στο 10', ο Ανδρούτσος με φοβερό πλασέ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Λοντίγκιν και από εκεί στα δίχτυα. Στο 37' οι Κυπελλούχοι διπλασίασαν το προβάδισμα τους, όταν ο Σενγκέλια εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο Σαλσέδο με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 0-2.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 44', όταν ο Καραχάλιος άφησε με δέκα παίκτες την ομάδα του, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για φάουλ στον Βήχο.

Στο 54' από εκτέλεση φάουλ του Μπάλτσι ο Πεντρόζο σούταρε, ο Χριστογεώργος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Όζμπολτ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μετά από εξέταση... 8 λεπτών το γκολ ακυρώθηκε, καθώς διαιτητής και VAR έκριναν πως ο εκτεθειμένος Λιάγκας επηρέαζε τη φάση.

Η δεύτερη παρέμβαση του VAR ήρθε στο 90', όταν ο διαιτητής Κουκούλας έδωσε πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού σε μαρκάρισμα του Σενγκέλια στον Νίκα. Στο 90+2' ο Οζέγκοβιτς εκτέλεσε από την άσπρη βούλα, ο Χριστογεώργος απέκρουσε με το πόδι και με δεύτερη προσπάθεια ο φορ των Βοιωτών μείωσε σε 2-1.

Στο 90+4' ο Νίκας ισοφάρισε με φανταστικό πλασέ εκτός περιοχής και στο 90+10' ολοκληρώθηκε η τρομερή ανατροπή. Ατομική ενέργεια και σέντρα του Μανθάτη από τα δεξιά και ο Πεντρόζο με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-2.