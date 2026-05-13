Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο 1-1 της Τούμπας, έμεινε στην 3η θέση και πλέον την τελευταία αγωνιστική θέλει νίκη στη Λεωφόρο και γκέλα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια για να κατακτήσει τη 2η θέση! Γιόβιτς και Μύθου τα γκολ.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, όμως ο βαθμός της ισοπαλίας ίσως αποδειχθεί πολύ σημαντικός στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο των προκριματικών του Champions League.

Η ΑΕΚ ήρθε στην Τούμπα με τον αέρα της πρωταθλήτριας, έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο γιατί κατέκτησε τον τίτλο και βρήκε το γκολ με τον Γιόβιτς, όμως στο τέλος δεν κατάφερε να γίνει η πρώτη ομάδα που θα έφευγε φέτος με νίκη από την έδρα του ΠΑΟΚ.

Με Μεϊτέ βασικό ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ

Με τον Σουαλιό Μεϊτέ τελικά στο αρχικό σχήμα παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ. Παρά το γεγονός πως ο Γάλλος χαφ δεν βρίσκεται ακόμη στο απόλυτο 100% μετά το πρόβλημα στο ισχίο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να του δώσει φανέλα βασικού δίπλα στον Οζντόεφ, Η δεύτερη βασική διαφοροποίηση αφορούσε την επιστροφή του Τάισον στο αρχικό σχήμα, καθώς στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» είχε μείνει στον πάγκο λόγω αδιαθεσίας.

Με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια η ΑΕΚ

Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα ο Στρακόσα όχι απλά δεν αγωνίστηκε αλλά ήταν και εκτός αποστολής με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να παίρνει τα γάντια του βασικού. Ρότα, Ρέλβας ήταν για ακόμα μια φορά βασικοί, ενώ ο Βίντα και ο Πένραϊς αντικατέστησαν Μουκουντί και Πήλιο.

Το δίδυμο της μεσαίας γραμμής Πινέδα - Μαρίν δεν άλλαξε ούτε τώρα. Οι Κοϊτά και Βάργκα έμειναν «σταθεροί» στην ενδεκάδα, ενώ οι σκόρερ της ανατροπής τίτλου Ζοάο Μάριο και Ζίνι πήραν φανέλα βασικών αντί Περέιρα και Γιόβιτς.

Χωρίς γκολ αλλά με πολλές φάσεις

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ (0-0), σ’ ένα πρώτο ημίχρονο με καλό ρυθμό, αρκετές φάσεις και τους δύο τερματοφύλακες να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα ήρθε στο 14ο λεπτό και ξεκίνησε από λάθος του Βίντα. Ο Γερεμέγεφ έκλεψε ουσιαστικά τη φάση, βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Μπρινιόλι αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν για την ΑΕΚ.

Η απάντηση της Ένωσης ήρθε τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 18’, μετά από εξαιρετική σέντρα του Πενράις, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Παβλένκα πραγματοποίησε δύσκολη επέμβαση, διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ.

Ο Παβλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ

Ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ήταν ξανά καθοριστικός στο 27’. Ο Ζίνι πέρασε τον Κεντζιόρα και επιχείρησε να εκτελέσει από πλάγια θέση, όμως ο Παβλένκα απέκρουσε εντυπωσιακά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ του Πινέδα πάνω στον Μεϊτέ στο ξεκίνημα της φάσης, παράβαση που δεν καταλόγισε ο Γιαμπλόνσκι. Στη συνέχεια της ίδιας φάσης, ο Ζοάο Μάριο δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά μετά το πρώτο εικοσάλεπτο πίεσης της ΑΕΚ, με τον Γερεμέγεφ να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Μπρινιόλι.

Στο 34ο λεπτό ήρθε ακόμη μία δύσκολη στιγμή για τον Δικέφαλο. Ο Ρότα έκανε το παράλληλο γύρισμα στην περιοχή, όμως ο Κεντζιόρα πρόλαβε την τελευταία στιγμή και απομάκρυνε προτού οι Μαρίν και Βάργκα στείλουν την μπάλα στα δίχτυα Τελευταία φάση του πρώτου 45λεπτου η κεφαλιά του Μεϊτέ μέσα από τη μικρή περιοχή που έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Μπρινιόλι.

Το καλό δεκάλεπτο του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας πως από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε πάρει προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό, το γκολ ήταν πλέον επιτακτική ανάγκη στη μάχη της δεύτερης θέσης.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 50ό λεπτό, όταν ο Τάισον δοκίμασε το πόδι του από πλάγια θέση, αλλά ο Μπρινιόλι αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν για την ΑΕΚ.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Κωνσταντέλιας έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, όμως ο Ρότα έβαλε σωτήρια κόντρα και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ.

Η πίεση του «Δικεφάλου του Βορρά» συνεχίστηκε. Στο 52’, μετά από νέο κόρνερ, ο Βίντα απομάκρυνε προσωρινά με το κεφάλι, ο Κεντζιόρα γύρισε ξανά την μπάλα στην περιοχή, αλλά ο Μπάμπα δεν πρόλαβε να εκτελέσει.

Στο 53’, ο Γερεμέγεφ έστρωσε ιδανικά στον Τάισον, όμως το πλασέ του Βραζιλιάνου κόντραρε και απομακρύνθηκε από τον Μαρίν.

Η μεγαλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ ήρθε στο 56’. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, όμως ο Μπρινιόλι πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Βίντα έκοψε σε κόρνερ την προσπάθεια του Γερεμέγεφ. Ήταν ένα εξάλεπτο μεγάλης πίεσης για τους «ασπρόμαυρους», που όμως δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ.

Ισορρόπησε και προηγήθηκε η ΑΕΚ

Από το 60ό λεπτό και μετά η εικόνα άλλαξε. Η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό και ο Νίκολιτς πέρασε παίκτες από τον πάγκο για να βρει το γκολ της νίκης.

Με την συμπλήρωση μιας ώρας ο Κοϊτά έβγαλε στην αντεπίθεση τον Ζίνι, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και σούταρε, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Τσέχος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ φώναξε ξανά «παρών». Μετά από σύγχυση ανάμεσα σε Παβλένκα και Κεντζιόρα, ο Ζοάο Μάριο βρήκε χώρο για σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση και έδιωξε σε κόρνερ.

Η πίεση της ΑΕΚ απέδωσε τελικά καρπούς στο 73’. Ο Νίκολιτς δικαιώθηκε απόλυτα για τις αλλαγές του, καθώς οι δύο παίκτες που πέρασαν στο παιχνίδι συνεργάστηκαν άψογα. Ο Κουτέσα έδωσε την ασίστ και ο Λούκα Γιόβιτς, με δύο επαφές μέσα στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Μύθου κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν τα παράτησε. Και βρήκε την ισοφάριση ξανά από μια στατική φάση, που αποτελεί ένα από τα μεγάλα του όπλα φέτος. Στο 88’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο νεαρός Ανέστης Μύθου πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή και έγραψε το 1-1 μέσα σε αποθέωση.

Στο επόμενο λεπτό ο Δικέφαλος άγγιξε ακόμη και την ανατροπή. Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε νέα σέντρα και ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ!

MVP: Ο Ζίνι ήταν ο πιο επιδραστικός παίκτης της ΑΕΚ, μόνιμη πηγή κινδύνου, ο Μύθου μπήκε στο τέλος και πέτυχε ένα γκολ που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έτρεξε ασταμάτητα, προσπάθησε να φτιάξει τις προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Υπήρχαν στιγμές που ο Μεϊτέ δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό του αγώνα και έπρεπε να βγει πολύ νωρίτερα από το 74ο λεπτό.

Η ΓΚΑΦΑ: Οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν έναν... αεροδιάδρομο μπροστά τους για να φτάσουν εύκολα να πατήσουν στην περιοχή και να εκτελέσει ο Γιόβιτς. Κι αυτό γιατί ο Μεϊτέ δεν μπορούσε να μαρκάρει και να κλείσει σωστά τους χώρους. Όταν ο Λουτσέσκου τον έβγαλε ήταν αργά…

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Γιαμπλόνσκι επιδίωξε να μην σφυρίζει αρκετά αλλά δεν το έκανε και με απόλυτη επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ «έφαγε» δύο φάσεις που ξεκίνησαν από φάουλ πάνω στον Μεϊτέ τα οποία δεν σφυρίχτηκαν.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ έμεινε ξανά όρθιος στην Τούμπα, βρήκε την απάντηση από μια στατική φάση με τον νεαρό Ανέστη Μύθου και κράτησε ζωντανό τον μεγάλο στόχο της δεύτερης θέσης μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46’ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (74’ Μπιάνκο), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (85’ Γιακουμάκης), Τάισον (82’ Πέλκας), Γερεμέγεφ (74’ Μύθου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Κοϊτά (63’ Γιόβιτς), Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο (72’ Κουτέσα), Ζίνι (83’ Μάνταλος), Βάργκα (46’ Λιούμπισιτς).