Ο ΠΑΟΚ με το γκολ του Μύθου κράτησε το αήττητο της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια δεν κατάφερε να πάρει τίτλο. Έχασε το πρωτάθλημα, έχασε και το Κύπελλο στο Πανθεσσαλικό. Με το γκολ του Μύθου στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, έμεινε ζωντανός για τη δεύτερη θέση και παράλληλα κράτησε το αήττητο της Τούμπας.

Το ματς με την Ένωση ήταν το τελευταίο εντός έδρας για τον Δικέφαλο του βορρά, ο οποίος έμεινε αήττητος στο σπίτι του, ωστόσο, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τον τίτλο. Η ΑΕΚ έχασε μία φορά στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας, αλλά κι από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εντός από τον Παναθηναϊκό με 1-0, με το γκολ του Ταμπόρδα, από την ΑΕΚ 1-0 στην πρεμιέρα των playoffs με το γκολ του Κοϊτά, αλλά κι από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Το τριφύλλι, παράλληλα, που έχει τον ΠΑΟΚ εντός την Κυριακή (χωρίς κόσμο προς το παρόν τουλάχιστον) έχασε από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, από τον Ολυμπιακό στα playoffs κι από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο.