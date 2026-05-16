Ο Ιρανός φορ μπορεί να μην σκόραρε στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός αλλά βοήθησε και έχει πιθανότητες να είναι στην 11άδα και στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει τις περιπτώσεις των Έσε και Ποντένσε που θα περιμένει έως και στην τελευταία στιγμή για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός. Εάν είναι ΟΚ να αγωνιστούν δεν θα έχει έξτρα ερωτηματικά για την 11άδα του για το ματς της Κυριακής. Εάν δεν τα καταφέρουν τότε οι Σιπιόνι και Ζέλσον θα πάρουν τις θέσεις τους.

Κατά τα άλλα υπάρχει η εκτίμηση πώς μπορεί να δούμε ξανά τον Μεχντί Ταρέμι ως βασικό στράικερ και όχι τον Ελ Καμπί. Ο Ιρανός δεν βρήκε δίχτυα αλλά η φάση του 1-0 του Ροντινέϊ είναι κατά ένα μεγάλο μέρος δική του και ενώ γενικά προσπάθησε για τα καλά.

Θυμίζουμε πώς στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός η ερυθρόλευκη 11άδα ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα. άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, οι 2 εξτρέμ οι Ζέλσον και Ροντινέϊ και φορ ο Ταρέμι.