Οι δηλώσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στάθηκε στο 1-0 και τόνισε ότι είναι μία φάση που πρέπει να ελεγχθεί.

Ο Μπενίτεθ πιστεύει ότι υπήρχε φάουλ από τον Ταρέμι στον Τουμπά, ενώ αναφέρθηκε και στη συνύπαρξη των Τεττέη, Σφιντέρσκι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ: «Αρκετά πράγματα δεν ήταν υπέρ μας στον αγώνα. Δεχθήκαμε γκολ στο τέλος του ημιχρόνου, σε μία φάση που θα αναλυθεί πολύ νομίζω. Μπορεί να δοθεί κι από την μία πλευρά κι από την άλλη. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα σε μία έμπειρη ομάδα που διαχειρίστηκε το σκορ.

Η αντίπαλη ομάδα παίζει ψηλά και πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να βγάλουμε συνεργασίες μεταξύ των δύο επιθετικών. Νομίζω λειτούργησε αυτό το κομμάτι».