Με γκολ του Ροντινέι στο 45' +4' ο ανώτερος Ολυμπιακός λύγισε την αντίσταση του ακίνδυνου Παναθηναϊκού και απέκτησε μικρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ στη μεταξύ τους μάχη για τη δεύτερη θέση.

Τεράστιας σημασίας νίκη ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη - ως προς την διεκδίκηση της 2ης θέσης - με το 1-0 του Ροντινέϊ και ενώ δίπλωσε τις νίκες του με τον Παναθηναϊκό στα Play Offs. Έξαλλοι στον Ολυμπιακό για το ακυρωθέν γκολ του Μπρούνο στο πρώτο μέρος.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα με βασικό σέντερ φορ τον Ταρέμι και όχι τον Ελ Καμπί. Η διάταξη των Πειραιωτών: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο. Στα 2... φτερά οι Ζέλσον και Ροντινέϊ και φορ ο Ταρέμι και άρα όχι ο Ελ Καμπί.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε τον Λαφόν στο τέρμα. Άμυνα με Κυριακόπουλο, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν και Καλάμπρια. Κέντρο με Τσέριν και Κοντούρη, στα 2 άκρα της επίθεσης οι Ταμπόρδα και Αντίνο και μπροστά οι Σφιντέρφσκι και Τεττέη.

Καλύτερος ο Ολυμπιακός, ακυρώθηκε γκολ του Μπρούνο αλλά σκόραρε ο Ροντινέϊ

Η πρώτη πολύ καλή φάση του πρώτου 45λεπτου στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ήταν στο 17’. Ο Ζέλσον έκανε κίνηση και προσπάθεια προς τα μέσα. Ο Τσικίνιο πήρε τη μπάλα, γύρισε πολύ ωραία το σώμα του αλλά σούταρε έξω. Στο 18’ ο ίδιος παίκτης (Τσικίνιο) είχε κεφαλιά άουτ από αρκετά καλό σημείο. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε περισσότερο να απειλήσει με τον Τεττέη, που είχε και φάση όπου έχασε το κοντρόλ προ του Τζολάκη και μετά έκανε και φάουλ.

Στο 36’ ο Ολυμπιακός είχε την αναγκαστική αλλαγή του τραυματία Έσε (για ένα ακόμα ματς δηλαδή αλλαγή βασικού και κομβικού παίκτη μετά από εκείνη του Ποντένσε με τον ΠΑΟΚ) ενώ στο 37’ το σουτ του Ζελσον δεν απείλησε τον Λαφόν.

Στο 41’ μετά από φάση διαρκείας με τον Ταρέμι να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά η μπάλα έφτασε στον Μπρούνο που με σουτ έκανε το 1-0. Η φάση ξεκίνησε από τον Ζέλσον και εξαιρετική του ενέργεια, ωστόσο υπήρξε έλεγχος για φάουλ στην αρχή της και τελικώς το γκολ δεν μέτρησε για φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου ο Ταρέμι νίκησε σε μονομαχία τον Τούμπα, βρήκε στο δοκάρι η προσπάθειά του και στην συνέχεια ο Ροντινέϊ από κοντά έκανε το 1-0 και φτάνοντας στα 3 τέρματα στα play Offs έγινε ο πρώτος ερυθρόλευκος σκόρερ σε αυτήν την διαδικασία. Και εδώ υπήρχε έλεγχος της φάσης (για φάουλ του Ταρέμι) και το τέρμα μέτρησε.

Ξανά χαμένες φάσεις ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με πιο πιεστική διάθεση στο παιχνίδι ως προς το 2ο 45λεπτο του αγώνα αλλά αυτό πρακτικά δεν άλλαξε δραστικά την εικόνα του στο γήπεδο. Στο 54’ ο Τσικίνιο είχε σουτ που βρήκε κόντρα και στο 55’ ο Ταρέμι κεφαλιά που μπλόκαρε ο Λαφόν. Στο 60’ ο Ταρέμι νικήθηκε από το Λαφόν ευρισκόμενος σε θέση βολής μετά από φάουλ του Ροντινέϊ.

Στο 67’ ο Ζέλσον έχοντας απέναντι τον Λαφόν σούταρε ψηλά έξω. Ένα λεπτό μετά ο Τεττέη είχε σουτ πάνω σε αντίπαλα σώματα. Στο 85ο λεπτό απώλεσε φάση από καλή θέση και ο Τσικίνιο μετά από σουτ του. Ο αγώνας έκλεισε στο 1-0 χωρίς ο Ολυμπιακός να κάνει το ίδιο καλό ημίχρονο με το πρώτο αλλά και πάλι είχε πιο καλό αγωνιστικό πρόσωπο από τον αντίπαλό του.

MVP: Θα διαλέξουμε τον Ροντινέϊ. Και για το γκολ του και για την εν γένει προσπάθειά του στο δημιουργικό και επιθετικό σκέλος. Ο Βραζιλιάνος είναι ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στη διαδικασία των Play Offs και κανονικά είναι και ο κορυφαίος εξτρέμ τους αυτό το διάστημα αν και ακραίος μπακ ως γνωστόν.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Τσικίνιο που ήταν φουλ κινητικός και Μπρούνο από τον Ολυμπιακό παρότι δεν μέτρησε το γκολ του. Από τον Παναθηναϊκό μόνο ο Τεττέη προσπαθούσε μπροστά.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Τουμπά κυρίως για την φάση του 1-0, όπως και ο Λαφόν. Επίσης όλοι οι μεσοεπιθετικοί του Παναθηναϊκού (πλην του Τεττέη φυσικά). Παίκτες όπως ο Αντίνο δεν φάνηκαν καθόλου.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του 1-0 με τον Ροντινέϊ. Ο Τουμπά δεν μπορεί να σταματήσει τον Ταρέμι και έρχεται μετά το γκολ του Βραζιλιάνου.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Στον Ολυμπιακό έχουν σοβαρά παράπονα από την φάση του ακυρωθέντος γκολ του Μπρούνο όπου έγινε on field review και αποφασίστηκε ότι υπήρξε φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην αρχή της φάσης. Το 1-0 του Ροντινέϊ επίσης ελέγχθηκε για φάουλ του Ταρέμι και μετά επικυρώθηκε. Υπήρξαν λαθάκια σε φάουλ και κάρτες.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος στο πρώτο 45λεπτο και καλύτερος ακόμα και στο χειρότερό του – σε σχέση με τα 2 ημίχρονα – ο μέρος. Θα μπορούσε να είχε νικήσει με πιο μεγάλο σκορ από το 1-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε (36’ λ.τρ. Σιπιόνι), Τσικίνιο,. Ζέλσον (73’ Λουίζ), Ροντινέϊ και Ταρέμι (73’ Ελ Καμπί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Καλάμπρια, Τσέριν (78’ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62’ Σιώπης), Ταμπόρδα (62’ Τζούρισιτς), Αντίνο (46’ Ζαρουρί), Σφιντέρφσκι (84’ Γιάγκουσιτς) και Τεττέη.