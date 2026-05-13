Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Ροντινέι το 1-0 στο τέλος του ημιχρόνου
Ο Ολυμπιακός ήταν πιεστικός στο τέλος του πρώτου μέρους και έκανε το 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με σκόρερ τον Ροντινέι.
Ο Ταρέμι μονομάχησε με τον Τουμπά, ο Ιρανός μπήκε στη περιοχή κι από την κόντρα με τον Λαφόν η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι και στον Ροντινέι, ο οποίος σε κενή εστία ευστόχησε στο 45'+4', στο τελευταίο ουσιαστικά δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
Αυτό είναι το τρίτο γκολ του Ροντινέι στα playoffs, ενώ την τρέχουσα σεζόν είχε και ένα γκολ στο Κύπελλο. Ο Βραζιλιάνος μπακ χαφ είναι πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στο μίνι πρωτάθλημα, αφού σκόραρε και στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό για το τελικό 0-2, ενώ με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή (1-1), σημείωσε το 1-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.