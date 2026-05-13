Ο Ολυμπιακός ήταν πιεστικός στο τέλος του πρώτου μέρους και έκανε το 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με σκόρερ τον Ροντινέι.

Ο Ταρέμι μονομάχησε με τον Τουμπά, ο Ιρανός μπήκε στη περιοχή κι από την κόντρα με τον Λαφόν η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι και στον Ροντινέι, ο οποίος σε κενή εστία ευστόχησε στο 45'+4', στο τελευταίο ουσιαστικά δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Αυτό είναι το τρίτο γκολ του Ροντινέι στα playoffs, ενώ την τρέχουσα σεζόν είχε και ένα γκολ στο Κύπελλο. Ο Βραζιλιάνος μπακ χαφ είναι πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στο μίνι πρωτάθλημα, αφού σκόραρε και στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό για το τελικό 0-2, ενώ με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή (1-1), σημείωσε το 1-0.