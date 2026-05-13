Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο α' μέρος με διαφορά δύο γκολ, αλλά παίζοντας με δέκα παίκτες από το 40' λύγισε στο τέλος και ηττήθηκε με 3-2 από τον Λεβαδειακό που σκόραρε τρεις φορές από το 90' +2' έως το 90' +10'

Βαθμολογικά αδιάφορη αλλά... ματσάρα στη Λιβαδειά! Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα δυο γκολ στο ημίχρονο στην έδρα του Λεβαδειακού, όμως η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου με τρία γκολ από το 90+2' έως το 90+10' πήρε τη νίκη με 3-2

Φαβορί για την 5η θέση... γοήτρου οι Βοιωτοί, οι οποίοι είναι στο +3 από τον Άρη και χρειάζεται να μη χάσουν την τελευταία αγωνιστική στο «Κλεάνθης Βικελίδης». «Κλείδωσε» η 7η θέση για τον Κυπελλούχο και Ευρωπαίο Όμιλο.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Νίκος Παπαδόπουλος «κατέβασε» τον γηπεδούχο Λεβαδειακό σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Λοντίγκιν στην εστία, με τους Τσάπρα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδη και Βήχο μπροστά του. Ο Συμελίδης αγωνίστηκε στη μεσαία γραμμή στο πλευρό του Τσοκάι, ενώ οι Παλάσιος, Μπάλτσι και Βέρμπιτς ήταν η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Όζμπολτ.

Από την πλευρά του ο ΟΦΗ παρέταξε τον φιλοξενούμενο ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. O Χριστογεώργος στην εστία, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Κρίζμανιτς στην τριάδα των στόπερ. Σενγκέλια δεξί μπακ - χαφ, αριστερό ο Αθανασίου και Καραχάλιος - Ανδρούτσος στα χαφ. Επιθετική τριπλέτα οι Νους, Σαλσέδο και Αποστολάκης.

Διπλό χτύπημα με Ανδρούτσο και Σαλσέδο, αποβλήθηκε ο Καραχάλιος

Το πρώτο ημίχρονο άνηκε στον πολύ πιο ουσιαστικό ΟΦΗ. Στο 9ο λεπτό ο Όμιλος έφυγε στην αντεπίθεση, ο Σενγκέλια πλάσαρε μέσα στην περιοχή, ο Λοντίγκιν απέκρουσε και στην επαναφορά ο Αθανασίου σούταρε άουτ. Δευτερόλεπτα αργότερα, στο 10', ο Ανδρούτσος με φοβερό πλασέ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Λοντίγκιν και από εκεί στα δίχτυα.

Οι Βοιωτοί κρατούσαν την μπάλα δίχως ουσία και στο 37' οι Κυπελλούχοι διπλασίασαν το προβάδισμα τους. Ο Σενγκέλια εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο Σαλσέδο με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 0-2. Οι Κρηγτικοί θα μπορούσαν να σημειώσουν και τρίτο γκολ, στο 42ο λεπτό, αλλά ο Αθανασίου αστόχησε από διαγώνια θέση έπειτα από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 44', όταν ο Καραχάλιος άφησε με δέκα παίκτες την ομάδα του, καθώς άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτε, με δεύτερη κίτρινη για φάουλ στον Βήχο.

Διπλή παρέμβαση VAR, 12 λεπτά καθυστερήσεων και ανατροπάρα από το 90+2' στο 90+10'

Όπως είναι λογικό λόγω της αριθμητικής ανισορροπίας ο Λεβαδειακός είχε τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος και κυκλοφορύσε την μπάλα. Στο 54' από εκτέλεση φάουλ του Πεντρόζο σούταρε, ο Χριστογεώργος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Όζμπολτ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μετά από εξέταση... 8 λεπτών το γκολ ακυρώθηκε, καθώς διαιτητής και VAR έκριναν πως ο εκτεθειμένος Λιάγκας επηρέαζε τη φάση.

Οι Κρητικοί κρατούσαν με σχετική ευκολία τον ΟΦΗ μακριά από την περιοχή τους, όμως στα... 12 λεπτά των καθυστερήσεων ήρθα τα πάνω - κάτων. Στο 90' έπειτα από νέα παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Κουκούλας έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισαμ του Σενγκέλια στον Νίκα. Οζέγκοβιτς εκτέλεσε, ο Χριστογεώργος απέκρουσε με το πόδι και με δεύτερη προσπάθεια ο φορ των Βοιωτών μείωσε σε 2-1.

Στο 90+4' ο Νίκας ισοφάρισε με φανταστικό πλασέ εκτός περιοχής και στο 90+10' ολοκληρώθηκε η τρομερή ανατροπή. Ατομική ενέργεια και σέντρα του Μανθάτη από τα δεξιά και ο Πεντρόζο με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

MVP: Ο Νίκας ήρθε από τον πάγκο και άλλαξε τη ροή του ματς με κερδισμένο πέναλτι και γκολάρα για την ισοφάριση.

Στο ύψος του: Ο Πεντρόζο έδωσε πνοή στην επίθεση του Λεβαδειακού και σκόραρε το γκολ της ανατροπής. Από πλευράς ΟΦΗ ο Ανδρούτσος έκανε πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή.

Αδύναμος κρίκος: Αυτός που... έσπασε. Ο Καραχάλιος με το μαρκάρισμα του έδωσε δικαίωμα για δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Γκάφα: To κράτημα του Σενγκέλια στη στατική φάση που έγινε... VAR-ίσιο πέναλτι.

Στραγάλι: Πολλά παράπονα από πλευράς ΟΦΗ από τη διαιτησία του Κουκουλά, τόσο για την αποβολή, όσο και για το πέναλτι στον Σενγκέλια αλλά και εν γένει από σφυρίγματα, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Η φάση του γκολ του Λεβαδειακού που ακυρώθηκε ήταν αρκετά δύσκολη.

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας (76' Μανθάτης), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Τσόκαϊ (64' Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (46' Πεντρόζο), Όζμπολτ (76' Νίκας), Μπάλτσι, Παλάσιος, Βέρμπιτς (82' Γκούμας)

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Πούγγουρας (90'+1' Λαμπρόπουλος), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (90'+8' Νέιρα), Νους (68' Κανελλόπουλος), Σαλσέδο (46' Ισέκα)