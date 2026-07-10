Η Super League ανακοίνωσε πότε και τι ώρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της.

Η «μονομαχία» ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την προεδρία της Super League δεν έβγαλε νικητή. Η ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ολοκληρώθηκε με απόλυτη ισορροπία, καθώς ήρθαν ισόπαλοι με 7-7 ψήφους, ενώ η ΕΠΟ όπως κάνει σχεδόν πάντα, έριξε λευκό.

Η διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν ανέδειξε πρόεδρο και πλέον οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν ξανά στις επαναληπτικές εκλογές. Όπως έκανε γνωστό η διοργανώτρια αρχή η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 14:00 το μεσημέρι την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026, στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ.

2. Διάφορα».

Ακόμη ανακοίνωσε τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 15 Ιουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει πολλά ζητήματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπως τα πρωταθλήματα υποδομών, το δικαίωμα αναβολής αγώνων, την κλήρωση του πρωταθλήματος, την εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras κλp.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15 και Κύπελλου Κ19 αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

2. Περιεχόμενο, διαδικασία και προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

3. Zητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

4. Εξουσιοδοτήσεις για τον ορισμό αγώνων 1ης και 2ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

5. Κανονισμός Παρατηρητών.

6. Eισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras.

7. Eμπορικά θέματα – σύναψη συμβάσεων.

8. Διάφορα».

