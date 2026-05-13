Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην αήττητη φέτος Τούμπα, κρατώντας πλέον την τύχη στα χέρια του στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το Champions League.

Μετά το ισόπαλο 1-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή, ο ΠΑΟΚ γνωρίζει καλά ότι κρατά πλέον την τύχη στα χέρια του στη μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και μπορεί να δώσει διαφορετικό πρόσημο στη χρονιά των 100 χρόνων του συλλόγου, σε μια σεζόν όπου δεν ήρθε κάποιος τίτλος.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα (19:30), σε ένα παιχνίδι με τεράστια σημασία για τους «ασπρόμαυρους», που γνωρίζουν πως με δύο νίκες στα τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Ένωση και Παναθηναϊκό «κλειδώνουν» οριστικά τη δεύτερη θέση.

Το μεγάλο όπλο του Δικεφάλου είναι η έδρα του. Ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος φέτος στην Τούμπα, μετρώντας 12 νίκες και 3 ισοπαλίες, στοιχείο που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο αποψινό ντέρμπι.

Απέναντί του θα βρει μια ΑΕΚ που έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, αλλά δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να χαλαρώσει. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε πως έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του να αντιμετωπίσουν τα δύο τελευταία παιχνίδια σαν να κρίνεται ακόμη ο τίτλος.

Τα πλάνα Λουτσέσκου

Στα αγωνιστικά, οι απουσίες και τα προβλήματα στη μεσαία γραμμή αναγκάζουν τον Λουτσέσκου να προχωρήσει σε συγκεκριμένες προσαρμογές. Η τιμωρία του Χρήστου Ζαφείρη, η απουσία του Μαντί Καμαρά λόγω θλάσης, αλλά και το γεγονός πως ο Σουαλιό Μεϊτέ δεν βρίσκεται ακόμη στο 100% εξαιτίας του προβλήματος στο ισχίο, φέρνουν το δίδυμο Οζντόεφ – Μπιάνκο ως το επικρατέστερο για τον άξονα.

Η δεύτερη βασική διαφοροποίηση στην ενδεκάδα αφορά την επιστροφή του Τάισον στο αρχικό σχήμα, καθώς στο ματς με τον Ολυμπιακό δεν ξεκίνησε λόγω αδιαθεσίας.

Ένα ακόμη ερωτηματικό έχει να κάνει με την κατάσταση του Μπάμπα. Ο Γκανέζος αριστερός μπακ δείχνει επιβαρυμένος από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ωστόσο ο Λουτσέσκου δεν έχει εμπιστευτεί φέτος τον Γκρεγκ Τέιλορ σε μεγάλο παιχνίδι και όλα δείχνουν πως θα στηριχθεί ξανά στον βασικό του κορμό.

Στα θετικά για τον ΠΑΟΚ καταγράφεται η επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος είναι ξανά διαθέσιμος για τον Ρουμάνο τεχνικό.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Ντέγιαν Λόβρεν, Μαντί Καμαρά, ο τιμωρημένος Χρήστος Ζαφείρης και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.