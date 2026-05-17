Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Κυριακή σήμερα (17/05) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αρχικά, για την τελευταία αγωνιστική των play-offs «5-8», ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Λεβαδειακό (17:00, Nova Sports Prime) και ο ΟΦΗ με τον Βόλο (17:00, Cosmote Sport 4), ενώ η τελευταία αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος βρίσκει την ΑΕΚ αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό (19:30, Cosmote Sport 2) και τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ (19:30, Cosmote Sport 3). Τέλος, σήμερα θα διεξαχθεί και το εξ΄αναβολής Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός (15:00, Nova Sports 2) που δεν έγινε χθες, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών.

Στη Serie A στις 13:00, η Κόμο θα φιλοξενήσει την Πάρμα (Cosmote Sport 9), η Πίζα τη Νάπολι (Cosmote sport 8), η Γιουβέντους τη Φιορεντίνα (Cosmote Sport 2), η Τζένοα τη Μίλαν (Cosmote Sport 3) και η Ρόμα τη Λάτσιο (Cosmote Sport 1). Στις 16:00 η Ίντερ θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Ελλάς Βερόνα (Cosmote Sport 2), στις 19:00 η Αταλάντα με την Μπολόνια (Cosmote sport 8) και στις 21:45 η Ουντινέζε με την Κρεμονέζε (Cosmote sport 8) και η Σασουόλο με τη Λέτσε (Cosmote Sport 6)

Στην Αγγλία και την Premier League η δράση ξεκινάει στις 14:30 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League). Αργότερα στις 17:00, η Μπρέντφορντ θα αναμετρηθεί με τη Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports Premier League) και την ίδια ώρα η Λιντς με τη Μπράιτον (Nova Sports 2), η Γουλβς με τη Φούλαμ (Nova Sports 6), η Έβερτον με τη Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Start) και στις 19:30 η Νιούκαστλ με τη Γουέστ Χαμ (Nova Sports Premier League).

Στη La Liga στις 20:00 η Σεβίλλη θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 2), η Λεβάντε με τη Μαγιόρκα (Nova Sports 3), η Οσασούνα με την Εσπανιόλ (Nova sports 4), η Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Βαλένθια (Nova Sports 5), η Ράγιο Βαγιεκάνο με τη Βιγιαρέαλ (Nova Sports 6), η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Χιρόνα (Nova Sports Start), η Οβιέδο με την Αλαβές (Nova Sports Extra 1), η Αθλέτικ Μπιλμπάο με τη Θέλτα (Nova Sports Extra 2), η Έλτσε με τη Χετάφε (Nova Sports Extra 3) και στις 22:00 η Μπαρτσελόνα με τη Μπέτις (Nova Sports 1).

Στο μπάσκετ, η Μύκονος θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό (15:15, ΕΡΤ2) και ο Άρης την ΑΕΚ (17:30, ΕΡΤ2) στο πλαίσιο των playoffs της Stoiximan GBL.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας