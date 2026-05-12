ΠΑΟΚ: Προσφυγικό τουρνουά μνήμης για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου
Μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και ιστορικό χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
Ο σύλλογος βετεράνων του «Δικεφάλου» διοργανώνει το Σάββατο 16 Μαΐου (15:00) τουρνουά μνήμης με τη συμμετοχή ιστορικών προσφυγικών συλλόγων, τιμώντας τις κοινές ρίζες, τη μνήμη και τη διαδρομή ανθρώπων που κουβάλησαν μαζί τους ιστορία, πολιτισμό και ποδόσφαιρο.
Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Σμύρνης, ομάδες που συνδέονται άμεσα με τον προσφυγικό ελληνισμό και αποτελούν κομμάτι της ίδιας ιστορικής διαδρομής με τον ΠΑΟΚ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας, σε μια ημέρα που αναμένεται να έχει περισσότερο χαρακτήρα μνήμης και τιμής παρά αγωνιστικό.
Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν χορευτικά από προσφυγικούς συλλόγους Μικρασιατών, Ποντίων και Θρακιωτών, δίνοντας ακόμη πιο έντονο πολιτιστικό και ιστορικό αποτύπωμα στη διοργάνωση.
