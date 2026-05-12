Τουρνουά μνήμης με τη συμμετοχή προσφυγικών συλλόγων διοργανώνουν οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και ιστορικό χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

Ο σύλλογος βετεράνων του «Δικεφάλου» διοργανώνει το Σάββατο 16 Μαΐου (15:00) τουρνουά μνήμης με τη συμμετοχή ιστορικών προσφυγικών συλλόγων, τιμώντας τις κοινές ρίζες, τη μνήμη και τη διαδρομή ανθρώπων που κουβάλησαν μαζί τους ιστορία, πολιτισμό και ποδόσφαιρο.

Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Σμύρνης, ομάδες που συνδέονται άμεσα με τον προσφυγικό ελληνισμό και αποτελούν κομμάτι της ίδιας ιστορικής διαδρομής με τον ΠΑΟΚ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας, σε μια ημέρα που αναμένεται να έχει περισσότερο χαρακτήρα μνήμης και τιμής παρά αγωνιστικό.

Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν χορευτικά από προσφυγικούς συλλόγους Μικρασιατών, Ποντίων και Θρακιωτών, δίνοντας ακόμη πιο έντονο πολιτιστικό και ιστορικό αποτύπωμα στη διοργάνωση.