Η υπόθεση τίτλος... τελείωσε για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μετά το 1-1 στο Φάληρο και τη νίκη της ΑΕΚ και τώρα πλέον οι δύο τους θα δώσουν τη μάχη για την 2η θέση. Ροντινέι και Ντέλιας τα γκολ του ματς.

Ένα ακόμα ντέρμπι στο Φάληρο με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ δεν είχε νικητή. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε ένα μεγάλο σκέλος του αγώνα, προηγήθηκε αλλά ισοφαρίστηκε σε 1-1, που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ νικούσε και έβγαινε Πρωταθλήτρια.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός πήγε σε μία από τις 2 βασικές προσεγγίσεις του κόουτς Μεντιλίμπαρ. Αυτήν με το Τσικίνιο πίσω απο τον φορ και ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί. Για τον ΠΑΟΚ η διάταξη ήταν: Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη.

Στο κέντρο ήταν οι Ζαφείρης, Μεϊτέ και μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας. Στα άκρα της επίθεσης οι Ιβάνουσετς και Ζίβκοβιτς και φορ ο Γερεμέγεφ.

Μπήκε πιο καλά ο Ολυμπιακός, τεράστιες χαμένες φάσεις οι Ελ Καμπί και Ποντένσε

Στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να απειλήσει περισσότερο και που έδειχνε να πατά πιο καλά στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε την διάθεση αλλά όχι την αποτελεσματικότητα ενώ στο 20ό λεπτό ο Ροντινέϊ μπερδεύτηκε στην φάση, μπήκε στο οπτικό πεδίο του Ελ Καμπί και έτσι ο Μαροκινός σούταρε αδύναμα. Στο 23’ ο Ελ Καμπί έχασε τετ α τετ με τον Παβλενκα ενώ στο ίδιο σχεδόν λεπτό έχασαν φάση για γκολ ο Ποντένσε με σουτ που αποκρούστηκε, ο Τσικίνιο πάλι με σουτ που έβγαλε ο Παβλένκα και ο Κοστίνια μετά που είχε σουτ πολύ έξω.

Στο 28’ ο Κένι από πολύ καλή θέση και χωρίς να μαρκάρεται σωστά είχε ένα σουτ αρκετά έξω. Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός – που είδε τον Ποντένσε να βγαίνει αλλαγή με πρόβλημα πριν συμπληρωθούν τα 35 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου – πρέσαρε και άλλο αλλά δίχως αντίκρισμα. Οι 2 ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0 με τους Πειραιώτες να είναι ανώτεροι στο πιο μεγάλο μέρος του αγώνα του Φαλήρου.

Σέντρα ο Έσε, γκολ ο Ροντινέϊ και χαμός στην ερυθρόλευκη εξέδρα!!!

Στο 47’ ο Παβλένκα έβγαλε δύσκολα και με το ένα χέρι το φάουλ του Ροντινέϊ. Στο 50’ ο Ελ Καμπί από κλέψιμο του Ροντινέϊ έχασε ξανά μεγάλη φάση μπροστά στον Παβλένκα. Στο 51’ το σουτ του Κοστίνια το έβγαλε δύσκολα ο Παβλένκα. Στο 59’ υπήρξε ξανά απειλή από Ελ Καμπί και Ζέλσον προς την εστία του ΠΑΟΚ. Στο 59’ απείλησε και ο Έσε με σουτ του. Στο 61ο λεπτό ο Έσε είχε την έμπνευση μίας πολύ καλής σέντρας με τον Μπάμπα να χάνει τον Ροντινέϊ που με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-0. Σχεδόν αμέσως μετά έχασε ευκαιρία για γκολ ο Ελ Καμπί.

Εξαιρετικό τσίμπημα της μπάλας ο Κωνσταντέλιας και 1-1

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και από την αδυναμία του Κοστίνια να διώξει προ του Τάισον γήε από πλάγια η μπάλα προς τον Κωνσταντέλια που με εξαιρετικό τσίμπημα της μπάλας έκανε το 1-1 στο 69’ σε φάση που εξετάστηκε για οφσάιντ για επικυρωθεί μετά το τέρμα. Στο 75ο λεπτό ο Ζέλσον είδε το σουτ του να κοντράρεται και να πηγαίνει κόρνερ και στο 76’ ο Πιρόλα είχε κεφαλιά αρκετά έξω. Στο 78’ ο Ζέλσον από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει έπειτα απο σέντρα του Ροντινέϊ. Στο 86’ ο Μαρτίνεθ πήγε να κάνει on field review για πιθανό χέρι – πέναλτι του Ρέτσου για να υπάρξει ακύρωση απόφασης. Στις καθυστερήσεις του αγώνα ακυρώθηκε γκολ του Ταρέμι με υπόδειξη οφσάιντ. Το τέλος του αγώνα έδειξε το 1-1 στον ηλεκτρονικό πίνακα.

MVP: Θα βάλουμε τον Παβλένκα για τις επεμβάσεις του σε αυτόν τον αγώνα. Κράτησε τον ΠΑΟΚ στο μηδέν πίσω στο πρώτο 45λεπτο.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Εκτός από τους 2 σκόρερ των ομάδων (Ροντινέϊ και Κωνσταντέλια) για τα γκολ τους εδώ μπαίνουν ο Έσε με την τεράστια προσπαθειά του και την ασίστ του και ο Τάισον που με επιμονή του έφτιαξε την φάση του 1-1.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Για τον Ολυμπιακό ως προς την επίθεσή του σε αυτό το ματς είναι ο Ελ Καμπί με τις χαμένες του ευκαιρίες. Για τον ΠΑΟΚ είναι η αρχική μεσοεπιθετική γραμμή του συν τον Μπάμπα.

Η ΓΚΑΦΑ: Είναι η φάση του 1-0. Ο Μπάμπα χάνει τον Ροντινέϊ και εκείνος σκοράρει για την ομάδα του μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Γκάφα είναι και του Κοστίνια στο 1-1.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Υπήρξαν παράπονα και από τις 2 ομάδες (τους παίκτες τους) από τον Ισπανό Μαρτίνεθ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν οφσάιντ στην φάση του 1-1 που επικυρώθηκε σε επίπεδο απόφασης ενώ υπήρξε και εξέταση στο VAR για κόκκινη στον Μπάμπα, που δεν δόθηκε.

Στον ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν για την φάση που δεν δόθηκε πέναλτι (ζητώντας από την πλευρά τους χέρι του Ρέτσου). Είχε κάποια θεματάκια η διαιτησία σε κάρτες και φάουλ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Στο ποδόσφαιρο δεν νικά πάντα ο καλύτερος. Ο Ολυμπιακός αν και ανώτερος στο πιο μεγάλο σκέλος του αγώνα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη μένοντας στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έβγαλε την αντίδρασή του πάντως ως ένα σημείο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια (78 Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία,Έσε, Τσικίνιο (78’ Μουζακίτης), Ροντινέϊ, Ποντένσε (31’ λ.τρ. Ποντένσε) και Ελ Καμπί (68’ Ταρέμι).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (83’ Μπιάνκο), Μεϊτέ (46’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς (46’ Τάισον) και Γερεμέγεφ.