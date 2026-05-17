Ο ΠΑΟΚ φτάνει στο τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν κρατώντας ακόμη ζωντανή την ελπίδα για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό (19:30, Cosmote Sport 3, Live από το Gazzetta), ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Νίκη και αναμονή για το τι θα συμβεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ.

Ο Δικέφαλος θέλει δικό του τρίποντο και παράλληλα απώλεια βαθμών των «ερυθρόλευκων», ώστε να τερματίσει δεύτερος και να πάρει εκείνος το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το τελευταίο βράδυ της Λεωφόρου

Απέναντί του θα βρει έναν Παναθηναϊκό χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά με πολύ ισχυρό κίνητρο. Για τους «πράσινους» το παιχνίδι ξεπερνά κατά πολύ το αποτέλεσμα και τη βαθμολογία, καθώς αποτελεί το τελευταίο επίσημο ματς της ομάδας στη Λεωφόρο.

Το «Απόστολος Νικολαΐδης» ετοιμάζεται να γράψει τον επίλογό του ως έδρα του Παναθηναϊκού, σε ένα ντέρμπι που κακώς θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας. Μια λεπτομέρεια που κάνει το σκηνικό ακόμη πιο παράξενο και συναισθηματικά φορτισμένο.

Ο ΠΑΟΚ τον «έχει» φέτος

Αυτό θα είναι το έκτο φετινό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος που έχει το πάνω χέρι. Σε πέντε αναμετρήσεις μετράει τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.

Η μοναδική ήττα ήρθε τον Νοέμβριο του 2025 στη Λεωφόρο, όταν ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος σε ένα μεγάλο αήττητο σερί του Δικεφάλου. Ακολούθησε το 2-0 της Τούμπας με σκόρερ τους Κωνσταντέλια και Μύθου, ενώ στα ημιτελικά του Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ πήρε δύο νίκες και μαζί την πρόκριση στον τελικό.

Το 0-1 στη Λεωφόρο με το πέναλτι του Γιακουμάκη ήρθε λίγες ημέρες μετά την τραγωδία της Ρουμανίας και τον θάνατο των επτά φίλων του ΠΑΟΚ, σε ένα βαρύ συναισθηματικά βράδυ, όπου οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη τους πριν τη σέντρα.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» την πρόκριση με το 2-0 (Γιακουμάκης, Χατσίδης), ενώ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι των playoffs οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Η πιθανή ενδεκάδα του Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει καλά πως κρατά μόνο το ένα κομμάτι της εξίσωσης στα χέρια του, όμως είναι υποχρεωμένος πρώτα να κάνει τη δουλειά του στη Λεωφόρο.

Ο Χρήστος Ζαφείρης επιστρέφει μετά την τιμωρία του, ο Ντέγιαν Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε ξανά στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ εκτός παραμένουν οι Μαντί Καμαρά και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί και την κόπωση μετά από μια σεζόν 55 επίσημων αγώνων, ψάχνοντας την καλύτερη δυνατή ισορροπία για ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά για το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας του.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.