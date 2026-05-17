Ο Γιώργος Κούδας φόρεσε ξανά τη φανέλα με το θρυλικό «10», μπήκε στα αποδυτήρια της Τούμπας και πάτησε ξανά στο χορτάρι, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

Ο Γιώργος Κούδας μπήκε ξανά στα αποδυτήρια της Τούμπας και για λίγα λεπτά όλα έμοιαζαν σαν να γύρισαν πίσω. Όχι απλά χρόνια. Ολόκληρες εποχές. Σαν «ασπρόμαυρο» φιλμ παλιάς ταινίας.

Περπάτησε αργά στον γνώριμο διάδρομο. Κοίταξε γύρω του σαν να ξαναέβλεπε μπροστά του όλη τη ζωή του. Εκεί μεγάλωσε. Εκεί έγινε ο «Μεγαλέξανδρος» του ΠΑΟΚ. Εκεί έμαθε να κερδίζει, να χάνει, να σηκώνει έναν ολόκληρο λαό στους ώμους του.

Πέρασε το κατώφλι των αποδυτηρίων και πριν πει οτιδήποτε ζήτησε να καθίσει στη θέση του. Στην πρώτη θέση δεξιά. Εκεί που καθόταν πάντα.

Η φανέλα με το «10 το καλό» τον περίμενε.

Την κοίταξε για μερικά δευτερόλεπτα. Τη χάιδεψε σχεδόν ασυναίσθητα και άρχισε να φοράει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, έχοντας δίπλα του τον Κώστα Ιωσηφίδη. Σαν να ετοιμάζονταν ξανά για ένα μεγάλο παιχνίδι της δεκαετίας του ’70.

Οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ, μαζί με την επιτροπή εορτασμού των 100 χρόνων του συλλόγου, διοργάνωσαν στην Τούμπα ένα τουρνουά μνήμης με τη συμμετοχή του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιωνίου. Προσφυγικά σωματεία. Ομάδες που κουβαλούν τις ίδιες μνήμες, τις ίδιες ρίζες, την ίδια ιστορία.

Στο γήπεδο βρέθηκαν μορφές μιας άλλης εποχής. Ο Ιωσηφίδης, ο Τερζανίδης, ο Ορφανός, ο Φούρτουλα, ο Κερμανίδης, ο Νόνι Λίμα, ο Αρδίζογλου. Άνθρωποι που κάποτε γέμιζαν γήπεδα και σήμερα αντάλλασσαν αγκαλιές και ιστορίες σαν μικρά παιδιά.

Ο «Μεγαλέξανδρος» εξυπακούεται πως αποτέλεσε πόλο έλξης. Πριν βγει στο γήπεδο μάζεψε γύρω του τους παλιούς συμπαίκτες του. Μίλησε σαν αρχηγός. Θυμήθηκε τον Λες Σάνον, θυμήθηκε τον Νικηφόρο Τσαρπανά και τις ιστορίες με τις τρύπιες κάλτσες που κρατούσε «τις καλές στο μπαούλο για ώρα ανάγκης».

Βγαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο κοντοστάθηκε για λίγο. Κοίταξε τις εξέδρες. Το χορτάρι. Την Τούμπα. Είχε να πατήσει ως ποδοσφαιριστής πάνω από είκοσι χρόνια.

Η μπάλα στήθηκε στη σέντρα. Ο Κούδας έκανε την πρώτη πάσα, έτρεξε λίγα μέτρα και για μια στιγμή ήταν σαν να μην πέρασε ποτέ ο χρόνος από πάνω του.

Ο κόσμος τον κοιτούσε σιωπηλά. Όχι γιατί έβλεπε έναν παλαίμαχο ποδοσφαιριστή. Αλλά γιατί έβλεπε ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας του ΠΑΟΚ να περπατά ξανά μέσα στην Τούμπα.

Οι τιμητικές βραβεύσεις

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η επιτροπή για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Συλλόγου και ο σύλλογος βετεράνων ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου διοργάνωσαν ένα τουρνουά με τη συμμετοχή προσφυγικών σωματείων, για να τιμήσουν τη μνήμη των χαμένων πατρίδων.

Οι θρύλοι των ομάδων, όπως οι Γιώργος Κούδας, Κώστας Ιωσηφίδης, Χρήστος Τερζανίδης, Μλάντεν Φούρτουλα, Φιλώτας Πέλλιος, Παναγιώτης Κερμανίδης, Κώστας Ορφανός, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, Νόνι Λίμα, Χρήστος Αρδίζογλου, Κώστας Μαλιούφας, Νίκος Καραγεωργίου, Κώστας Λαγωνίδης και άλλοι, βρέθηκαν στο χορτάρι της Τούμπας και μάλιστα είχαν την ευκαιρία να τα πουν και να θυμηθούν τα παλιά, πριν από την έναρξη των φιλικών αναμετρήσεων.

Εκεί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στους αγώνες, ενώ χορευτικά τμήματα από προσφυγικούς συλλόγους της Θράκης, της Μ.Ασίας και του Πόντου έπαιξαν ζωντανά μουσική και χόρεψαν τον αγωνιστικό χώρο.

Η αυλαία του ιστορικού τουρνουά των προσφυγικών ομάδων στην Τούμπα έπεσε με τον πιο ιδανικό και συγκινητικό τρόπο, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο, όταν επιστρέφει στις ρίζες του, μπορεί να προσφέρει μοναδικά μαθήματα πολιτισμού και μνήμης.

Οι παλαίμαχοι του ΠΑΟΚ τίμησαν ανθρώπους που έχουν γράψει τη δική τους χρυσή ιστορία στα ελληνικά γήπεδα. Η αρχή έγινε με την ιδιαίτερη βράβευση του Δημήτρη Σαλπιγγίδη, ενός παιδιού που μεγάλωσε στην Τούμπα και τίμησε την ασπρόμαυρη φανέλα.

Επίσης, τιμήθηκαν οι Νόνι Λίμα, Χρήστος Εμβολιάδης, Θανάσης Κολιτσιδάκης, Στράτος Βουτσακέλης, Στη συνέχεια, ο Απόλλων Σμύρνης βράβευσε την οικογένεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ενός ποδοσφαιριστή που έγραψε τη δική του ιστορία στα ποδοσφαιρικά γήπεδα κι έφυγε πρόωρα από τη ζωή πριν μερικές εβδομάδες.

Οι παλαίμαχοι του ΠΑΟΚ τίμησαν την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του συλλόγου, με το βραβείο να παραλαμβάνει η Θωμαή Βαρδαλή. Αξίζει να σημειωθεί πως η αρχηγός της γυναικείας ομάδας βραβεύτηκε από τους βετεράνους του «Δικέφαλου» για την προσφορά της στον σύλλογο και το ελληνικό ποδόσφαιρο.