Για τηλεοπτικούς λόγους το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League 2 μεταξύ της Athens Kallithea και του Πανσερραϊκού θα διεξαχθεί στις 14:45 αντί για τις 16:00.

Ο Πανσερραϊκός μετά τη συντριβή από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει δύσκολο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της Super League 2, καθώς θα φιλοξενηθεί από την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο».

Για τηλεοπτικούς λόγους το ντέρμπι μεταξύ των δυο εκ των διεκδικητών της ανόδου άλλαξε ώρα, καθώς θα διεξαχθεί στις 14:45 αντί για τις 16:00.

Super League 2 - 3η αγωνιστική

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Ζάκυνθος – Ελλάς Σύρου 16:00

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea – Πανσερραϊκός 14:45 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 17:00

Aστέρας Β' AKTOR – Απόλλων Καλαμαριάς 17:00

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου