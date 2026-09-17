ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 8-1: Τα highlights του ματς και η απίθανη εμφάνιση του Μάνταλου
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Δείτε τα γκολ και τη φοβερή εμφάνιση του Πέτρου Μάνταλου από το χορταστικό 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού.
Η ΑΕΚ συνέτριψε με 8-1 τον Πανσερραϊκό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Πέτρος Μάνταλος έκανε την εμφάνιση της ζωής του με τέσσερις ασίστ και ένα γκολ.
Η απολαυστική εικόνα της Ένωσης επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των κιτρινόμαυρων.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME
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