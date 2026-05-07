Κηφισιά: Στη Λεωφόρο οι αγώνες με Ατρόμητο και ΑΕΛ Novibet
Στη Λεωφόρο θα ολοκληρώσει τη σεζόν η Κηφισιά, καθώς το ματς με τον Παναιτωλικό ήταν το τελευταίο της στη Νεάπολη. Όπως ανακοίνωσε η Super League οι τελευταίοι εντάς έδρας αγώνες της σεζόν, με αντίπαλο τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ Novibet θα γίνουν στο «Απόστολος Νικολαΐδης».
Ο λόγος της «μετακόμισης» του κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι η βλάβη που έχει προκύψει σε έναν προβολέα στο γήπεδο της Νίκαιας και συνεπώς δεν μπορούσαν να γίνουν ματς σε απογευματινή ώρα κι αυτός ήταν ο λόγος που μετά το εξ αναβολής με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο προέκυψε η ζημιά, τα επόμενα ματς έγιναν μεσημέρι.
Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές των Play Out θα γίνουν όλα τα ματς στις 19:00 και σε αυτό το πλαίσιο η Κηφισιά ήρθε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη χρησιμοποίηση του γηπέδου της Λεωφόρου.
Η ανακοίνωση της Λίγκας
«Ανακοινώνεται ότι, οι κάτωθι αγώνες, στο πλαίσιο της 8ης και 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζουν έδρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
8η Αγωνιστική
- Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ θα διεξαχθεί την Τρίτη 12.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας).
10η Αγωνιστική
- Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΛ NOVIBET θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)».
