Η Super League ανακοίνωσε πως οι αγώνες της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ Novibet θα γίνουν στη Λεωφόρο και όχι στη Νεάπολη.

Στη Λεωφόρο θα ολοκληρώσει τη σεζόν η Κηφισιά, καθώς το ματς με τον Παναιτωλικό ήταν το τελευταίο της στη Νεάπολη. Όπως ανακοίνωσε η Super League οι τελευταίοι εντάς έδρας αγώνες της σεζόν, με αντίπαλο τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ Novibet θα γίνουν στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο λόγος της «μετακόμισης» του κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι η βλάβη που έχει προκύψει σε έναν προβολέα στο γήπεδο της Νίκαιας και συνεπώς δεν μπορούσαν να γίνουν ματς σε απογευματινή ώρα κι αυτός ήταν ο λόγος που μετά το εξ αναβολής με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο προέκυψε η ζημιά, τα επόμενα ματς έγιναν μεσημέρι.

Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές των Play Out θα γίνουν όλα τα ματς στις 19:00 και σε αυτό το πλαίσιο η Κηφισιά ήρθε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη χρησιμοποίηση του γηπέδου της Λεωφόρου.

Η ανακοίνωση της Λίγκας

«Ανακοινώνεται ότι, οι κάτωθι αγώνες, στο πλαίσιο της 8ης και 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζουν έδρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

8η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ θα διεξαχθεί την Τρίτη 12.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας).

10η Αγωνιστική