Η Κηφισιά χάρη στη νίκη της στις Σέρρες και την ισοπαλία της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα AKTOR εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της.

Η Κηφισιά έγραψε μια ακόμα χρυσή σελίδα στη σύντομη ιστορία της στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων χάρη στην ανατροπή στις Σέρρες και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της ΑΕΛ Νοvibet με τον Αστέρα AKTOR εξασφάλισε την παραμονή της στη Stoiximan Super League.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είναι στους 37 βαθμούς, στο 11 από την ΑΕΛ Novibet και στο +9 από τον Πανσερραϊκό, κόντρα στον οποίο έχει την ισοβαθμία. Από τη στιγμή που την επόμενη αγωνιστική Αρκάδες και Σερραίοι παίζουν μεταξύ τους δεν μπορούννα φτάσουν και οι δύο την Κηφισιά.

Σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία της ομάδα των Βορείων Προαστίων θα είναι ο Παναιτωλικός, με τον Τίτορμο να υστερεί, κάτι που σημαίνει πως η Κηφισιά πλέον είναι μαθηματικά αδιάφορη, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν!

Η ερχόμενη θα είναι η τρίτη χρονιά τους συλλόγου της Αττικής μετά την τρέχουσα και την παρθενική της, την αγωνιστική περίοδο 2023-24, όταν υποβιβάστηκε, όμως το απέδειξε πως γύρισε πιο δυνατή!