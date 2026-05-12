Ανατροπή στην υπόθεση Ματσάρι στον Ηρακλή, με τον Ιταλό κόουτς να ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και να αναλάβει τελικά τον Γηραιό στη Super League.

Πριν λίγες ημέρες ο Βάλτερ Ματσάρι βρισκόταν μια ανάσα από τον Ηρακλή, καθώς ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης είχε την διάθεση να κάνει τα πάντα για να ολοκληρώσει αυτό το σπουδαίο deal. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά, με τη συμφωνία να καταλήγει σε... ναυάγιο λίγες ώρες αφότου ο Ιταλός τεχνικός βρέθηκε στην Ελλάδα.

Σε νέα του ανάρτηση, ο έγκριτος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αναφέρει ότι έχουμε ανατροπή στη σχετική υπόθεση, με τον 64χρονο κόουτς να επιστρέφει άμεσα στην πατρίδα μας προκειμένου να υπογράψει τελικά στον Γηραιό. Η άφιξή του αναμένεται σήμερα (12/5), σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το σχετικό ρεπορτάζ.

Όπως είχατε διαβάσει πρώτα στο Gazzetta, στο καθοριστικό ραντεβού του σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, οι απαιτήσεις του Ματσάρι άλλαξαν και οι απαιτήσεις του στο οικονομικό αυξήθηκαν, κάτι που είχε βάλει τέλος στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις.