Ηρακλής: Ο Ματσάρι στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις
Όπως είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta, ο Βάλτερ Ματσάρι αναμενόταν απόψε στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει από κοντά με τον Τάκη Μονεμβασιώτη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ηρακλή.
Ο 64χρονος Ιταλός τεχνικός έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (29/4) και από εδώ και πέρα θα τρέξουν οι εξελίξεις με τις τελικές συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Ποιος είναι ο Βάλτερ Ματσάρι
O 64χρονος τεχνικός έχει πολυετή πορεία στους πάγκους, κυρίως σε ομάδες της Ιταλίας. Ο πολύπειρος προπονητής έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Σαμπντόρια, Ίντερ, Τορίνο, Κάλιαρι, ενώ περισσότερο από όλες τις ομάδες του έχει εργαστεί στη Νάπολι.
Στην πρώτη του θητεία στους Παρτενοπέι ο Ματσάρι ήταν μια τετραετία (2009-13), ενώ είχε και δεύτερη πολύ πιο σύντομη θητεία, από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Έκτοτε ο Ιταλός ήταν εκτός πάγκων και μένει να φανεί εάν θα επιστρέψει για χάρη του Ηρακλή.
Εκτός Ιταλίας ο Ματσάρι έχει δουλέψει μόνο στην Premier League, τη σεζόν 2016-17, όταν ήταν στη Γουότφορντ, η οποία εκείνη τη σεζόν είχε παραμείνει στην κατηγορία.
