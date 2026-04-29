Στην τελική ευθεία του Βάλτερ Ματσάρι στον Ηρακλή, με τον 64χρονο Ιταλό τεχνικό να φτάνει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta, ο Βάλτερ Ματσάρι αναμενόταν απόψε στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει από κοντά με τον Τάκη Μονεμβασιώτη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ηρακλή.

Ο 64χρονος Ιταλός τεχνικός έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (29/4) και από εδώ και πέρα θα τρέξουν οι εξελίξεις με τις τελικές συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ποιος είναι ο Βάλτερ Ματσάρι

O 64χρονος τεχνικός έχει πολυετή πορεία στους πάγκους, κυρίως σε ομάδες της Ιταλίας. Ο πολύπειρος προπονητής έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Σαμπντόρια, Ίντερ, Τορίνο, Κάλιαρι, ενώ περισσότερο από όλες τις ομάδες του έχει εργαστεί στη Νάπολι.

Στην πρώτη του θητεία στους Παρτενοπέι ο Ματσάρι ήταν μια τετραετία (2009-13), ενώ είχε και δεύτερη πολύ πιο σύντομη θητεία, από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Έκτοτε ο Ιταλός ήταν εκτός πάγκων και μένει να φανεί εάν θα επιστρέψει για χάρη του Ηρακλή.

Εκτός Ιταλίας ο Ματσάρι έχει δουλέψει μόνο στην Premier League, τη σεζόν 2016-17, όταν ήταν στη Γουότφορντ, η οποία εκείνη τη σεζόν είχε παραμείνει στην κατηγορία.