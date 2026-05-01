Ο Ματσάρι επιστρέφοντας την Ιταλία δεν άφησε στη Θεσσαλονίκη το «ναι» στον Ηρακλή. Το μήνυμα στον Παναγιωτή Μονεμβασιώτη κι η προθεσμία που ζήτησε και δεν έγινε δεκτή.

Παρελθόν πριν καν γίνει παρόν, είναι για τον Ηρακλή ο Βάλτερ Ματσάρι. Ο Ιταλός προπονητής βρισκόταν μια ανάσα από τον «Γηραιό», καθώς ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης είχε την διάθεση να κάνει τα πάντα για να ολοκληρώσει ένα σπουδαίο deal.

Από το Gazzetta είχατε μάθει πρώτοι πως ο έμπειρος προπονητής είχε έρθει στην χώρα μας προκειμένου να υπάρξει και η τυπικά συμφωνία με τους «κυανόλευκους». Από τις δύο πλευρές υπήρξαν θετική διάθεση και κλίμα και μέχρι την αναχώρηση για Ιταλία περίμεναν την απάντησή του με αισιοδοξία πως όλα θα πήγαιναν καλά.

Στο καθοριστικό ραντεβού σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, οι απαιτήσεις του 64χρονου τεχνικού άλλαξαν... Σας γράψαμε ότι οι απαιτήσεις του στο οικονομικό αυξήθηκαν. Η στάση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη ήταν σαφής από την αρχή με ξεκάθαρες τις προθέσεις του στην έτσι κι αλλιώς υπέρβαση που ήταν διατεθειμένος να κάνει.

Το μήνυμα του Ματσάρι στον Μονεμβασιώτη κι η 48ώρη προθεσμία που δεν έγινε δεκτή

Ο επίλογος στην ιστορία με τον Ματσάρι γράφτηκε μέσω ενός μηνύματος του Ιταλού προς τον διοικητικό ηγέτη του Γηραιού.

Μεταξύ άλλων, τον ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν ώστε να έχει κάθε βοήθεια που θα χρειαζόταν στην παραμονή του στην πόλη.

Παράλληλα, ο Ματσάρι ζήτησε 48ώρη προθεσμία για να του απαντήσει επειδή θα ήταν μια νέα πρόκληση για τον ίδιο όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμα. Μάλιστα, ο ίδιος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και του εξήγησε πως ακόμα και στην περίπτωση που δεν θα δεχόταν να του δώσει... παράταση για την απάντησή του θα τον καταλάβαινε και μάλιστα θα του παρείχε κάθε πιθανή βοήθεια που ίσως να χρειαζόταν από την Ιταλία.