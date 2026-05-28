Γιάννης Κόντης η μεγάλη επιστροφή. Ένας άνθρωπος που εργάστηκε από πολλά πόστα στο ελληνικό ποδόσφαιρο επιστρέφει με τον Ηρακλή να ανακοινώνει πως αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης του «γηραιού».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Ηρακλή έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης επί Αγωνιστικών Θεμάτων.

Ο Ιωάννης Κόντης διαθέτει πολυετή και σημαντική παρουσία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας υπηρετήσει από καίριες διοικητικές θέσεις συλλόγους και οργανισμούς του αθλητισμού, με εμπειρία, γνώση και βαθιά αντίληψη των απαιτήσεων του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, αποτελεί ενεργό μέλος της Βουλής των Ελλήνων, διατηρώντας διαχρονικά στενή σχέση με τον αθλητισμό και τα ζητήματα που τον αφορούν.

Η ένταξή του στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ ενισχύει περαιτέρω τη διοικητική και αγωνιστική δομή της ομάδας μας, ενόψει της νέας απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου.

Τον καλωσορίζουμε στον ΗΡΑΚΛΗ και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».