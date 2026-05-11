Ριμπάλτα - Νίκολιτς: Ο Ηλιόπουλος τους πίστεψε και αυτοί έχτισαν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδειξε εμπιστοσύνη στους Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς και το ποδοσφαιρικό πλάνο τους πέτυχε με την ΑΕΚ να κατακτά τον τίτλο.

Η ΑΕΚ πανηγυρίζει από χθες το βράδυ την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της με τη Νέα Φιλαδέλφεια να εκρήγνυται από χαρά! Η Ένωση με ανατροπή πήρε το ντέρμπι επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, τον οποίο και θα σηκώσει την ερχόμενη Κυριακή στη φιέστα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το σφύριγμα της λήξης έτρεξε αυθόρμητα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει με τους παίκτες, αλλά και με τους Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έδωσε τα κλειδιά του αγωνιστικού σχεδιασμού τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου και στον Σέρβο τεχνικό και εκείνοι έχτισαν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026.

Ριμπάλτα και Νίκολιτς με σφιγμένες τις γροθιές πανηγύρισαν και εκείνοι με την ψυχή τους την κατάκτηση του τίτλου, βλέποντας τη δουλειά τους να δικαιώνεται. Ένα ποδοσφαιρικό πλάνο, το οποίο είχε αρχή, μέση και τέλος, με την ΑΕΚ να καταφέρνει μέσα από το ποδόσφαιρό της όχι μόνο να παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά και να επιστρέφει φέτος δυναμικά στην Ευρώπη φτάνοντας στα προημιτελικά του Conference League.

Ο Ριμπάλτα ήταν εκείνος που πιστώνεται την επιλογή Νίκολιτς και ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά από εκείνη τη συνάντηση που έκανε μαζί του πριν από ακριβώς ένα χρόνο στο Βελιγράδι άναψε το πράσινο φως ώστε ο Σέρβος τεχνικός να αποτελέσει τον εκλεκτό της τεχνικής ηγεσίας για τη νέα ομάδα που θα χτιζόταν το καλοκαίρι.

Ριμπάλτα και Νίκολιτς έβαλαν γερές βάσεις με την υποστήριξη του Ηλιόπουλου

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη και στους δύο και οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς λειτουργώντας μαζί προχώρησαν το καλοκαίρι στον αγωνιστικό σχεδιασμό που αποτέλεσε τη βάση για την επιτυχία της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν. Με τις περισσότερες από τις μεταγραφές που έγιναν καλοκαίρι και Γενάρη να πιάνουν, οι δυο τους έφτασαν να πανηγυρίζουν μαζί στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena τον τίτλο με το έργο τους να αποδίδει καρπούς.

Φυσικά δεν ήταν όλα εύκολα. Υπήρχε τρομερή πίεση εξ αρχής καθώς το καλοκαίρι η ΑΕΚ χρειάστηκε να κάνει την υπέρβαση με 3/3 προκρίσεις χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους για να μπει στη League Phase του Conference League. Αλλά παρότι εκείνη την περίοδο μονταριζόταν, ο Νίκολιτς το κατάφερε. Στη συνέχεια ήρθε η μεγάλη αγωνιστική κοιλιά του Οκτώβρη για να φέρει σύννεφα πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφεια...

Ωστόσο ο Νίκολιτς μαζί με τους παίκτες του και με την υποστήριξη του Ριμπάλτα κατάφεραν να περάσουν τον σκόπελο. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο να συνεχίζει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και στους δύο. Η ΑΕΚ στο χρονικό σημείο που περίμενε εξ αρχής ο Νίκολιτς βρήκε τη φόρμα της και από εκεί και πέρα με μια δυναμική πορεία πέτυχε όσα σπουδαία έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

Οι παίκτες να είναι εμπνευσμένοι από το ρητό του Νίκολιτς το καλοκαίρι στα αποδυτήρια στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, εκείνο το παθιασμένο «fight, believe, never give up», δηλαδή «παλέψτε, πιστέψτε, μην τα παρατάτε ποτέ», ο Νίκολιτς να κρατάει με μαεστρία την προσήλωση όλων στον στόχο και ο Ριμπάλτα να είναι πάντα μαζί του και δίπλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Η ΑΕΚ σε μια περίοδο που πήγαινε παράλληλα σε Ελλάδα και Ευρώπη κατάφερε να ανταποκριθεί εξαιρετικά. Άγγιξε τα ημιτελικά του Conference League, όπου έχασε την πρόκριση στις λεπτομέρειες και την ίδια στιγμή φόρτσαρε στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, στα play offs για τον τίτλο. Και από χθες βράδυ είναι πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της, με τους Ριμπάλτα και Νίκολιτς να αισθάνονται ευτυχείς στοχεύοντας ακόμα πιο ψηλά για την επόμενη σεζόν και τον Μάριο Ηλιόπουλο να νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του.