ΑΕΚ: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Ηλιόπουλου με τους παίκτες και τους οπαδούς για τον τίτλο!
Σκηνές κιτρινόμαυρης... τρέλας στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ!
Μετά το 2-1 επί του Παναθηναϊκού με το χρυσό γκολ του Ζοάο Μάριο στο 93' οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγύρισαν έξαλλα στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που οι οπαδοί της Ένωσης μπήκαν και αυτοί μέσα σε έναν πανζουρλισμό!
Μαζί με τους παίκτες και ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έγινε «ένα» με τους ποδοσφαιριστές χορεύοντας μαζί τους και πανηγυρίζοντας και αυτός με την ψυχή του για τον τίτλο!
Ο Ρότα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κλαίγοντας στον αγωνιστικό χώρο με τους κιτρινόμαυρους να γίνονται μια αγκαλιά!
