Νεκροψία - νεκροτομή θα διενεργηθεί για τον Μάριο Οικονόμου, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

Τη μάχη που έδινε για τη ζωή του έχασε ο Μάριος Οικονόμου, με τον πρώην Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή να αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, μετά την τραγική εξέλιξη δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Η διαδικασία θα λάβει χώρα μάλλον την Τρίτη (2/6) ώστε να εξακριβωθούν και επιστημονικά τα αίτια του θανάτου του που αποδίδονται στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη από το τροχαίο.

Όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, οι Αρχές στα Γιάννενα προχωρούν στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος και οι έρευνες των Αρχών στρέφονται στον εντοπισμό μαρτύρων που ίσως ρίξουν περισσότερο φως.

Τέλος, το δημοσίευμα προσθέτει πως η μηχανή που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου, αλλά και το αυτοκίνητο με το οποίο συγκρούστηκε, έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας και έχουν τεθεί στη διάθεση πραγματογνωμόνων.