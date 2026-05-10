Σε ένα φινάλε βγαλμένο από τα όνειρα του κάθε ΑΕΚτζή, ο Ζοάο Μάριο σκόραρε στο 93', η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και πήρε με μαγικό τρόπο το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της!

Η ΑΕΚάρα ξανά στην κορυφή της Ελλάδας με το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της να είναι γεγονός! Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Τεττέη στο 63' η Ένωση με τον Ζίνι στο 72' και με το χρυσό γκολ του Ζοάο Μάριο στο 93' έκανε την ανατροπή σε μια Νέα Φιλαδέλφεια που σειόταν, επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο στέφθηκε πρωταθλήτρια δύο αγωνιστικές πριν το τέλος!

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Έτσι ξεκίνησαν

Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς επανέφερε τον Γιόβιτς στην επίθεση μαζί με τον Βάργκα. Ο Στρακόσια ήταν στην εστία, ο Πήλιος επιλέχθηκε τελικά στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Μουκουντί, Ρέλβας και Ρότα να συνθέτουν την τετράδα της αμυντικής γραμμής. Οι Μαρίν και Πινέδα ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Περέιρα αριστερά και τον Κοϊτά δεξιά. Στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να ξεκινήσει με τετράδα στην άμυνα. Ο Λαφόν ήταν στην εστία, οι Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και Καλάμπρια ήταν οι τέσσερις της αμυντικής γραμμής, με τους Κοντούρη και Τσέριν δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Ταμπόρδα ήταν μπροστά τους, οι Αντίνο και Παντελίδης στα δύο άκρα και ο Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης.

Ντέρμπι με ρυθμό αλλά δίχως γκολ, ακυρώθηκε τέρμα του Βάργκα για οφσάιντ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με πάθος στο ντέρμπι πιέζοντας ψηλά και φτάνοντας εύκολα στην περιοχή της ΑΕΚ, έχοντας στο 6' την πρώτη απειλή στο παιχνίδι με τον Παντελίδη να σουτάρει όμως πάνω στον Στρακόσια. Η ΑΕΚ απάντησε στο αμέσως επόμενο λεπτό δημιουργώντας την πρώτη πολύ μεγάλη στιγμή του ματς με τον Κοϊτά να κάνει την κούρσα και να πιάνει το συρτό σουτ, αλλά ο Λαφόν με το ένα χέρι εκτινάχθηκε βγάζοντας σε κόρνερ.

Η Ένωση αδυνατούσε να αναπτυχθεί σωστά, βγάζοντας μάλλον νευρικότητα στην κυκλοφορία, ενώ έχανε και αρκετές μονομαχίες. Σταδιακά αυτό άλλαξε μετά το πρώτο τέταρτο με τους κιτρινόμαυρους να πατάνε κάπως καλύτερα. Στο 21' μια νέα προσωπική ενέργεια, αυτή τη φορά από τον Περέιρα, έφερε μια δεύτερη τελική για την ΑΕΚ, αλλά το σουτ ήταν πάνω στον Λαφόν που μπλόκαρε εύκολα, όπως το ίδιο συνέβη και με την προσπάθεια του Πινέδα στο 28'.

Οι πράσινοι δεν δημιουργούσαν επικίνδυνες καταστάσεις και η Ένωση είχε βιαστικές επιλογές στις τελικές της ενέργειες. Ο Παναθηναϊκός απείλησε με ένα μακρινό δυνατό σουτ του Κοντούρη στο 38' που έβγαλε με δυσκολία ο Στρακόσια στη γωνία του, με την ΑΕΚ να μην εκμεταλλεύεται κάποιες στατικές μπάλες που κέρδιζε. Κάτι που συνέβη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Βάργκα να σκοράρει με κεφαλιά μετά το γλυκό γέμισμα του Μαρίν, αλλά τον Ούγγρο φορ να είναι για λίγο εκτεθειμένος, όπως επιβεβαίωσε και το VAR.

Συγκλονιστική ανατροπή στο 93' και πρωτάθλημα για την ΑΕΚάρα

Ο Παναθηναϊκός περίμενε πίσω από την μπάλα, ενώ η ΑΕΚ εξακολουθούσε να αδυνατεί να βρει σωστές συνεργασίες μπροστά, μη μπορώντας παράλληλα να αξιοποιήσει και τις στατικές μπάλες που κέρδιζε. Και από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τια στημένες μπάλες που είχε βρέθηκε στο 63' να κυνηγάει το σκορ. Μετά από αντεπίθεση του Παντελίδη, η μπάλα έφτασε στον Τσέριν, ο οποίος με φαλτσαριστό σουτ βρήκε τη συμβολή των δοκαριών του Στρακόσια και στην επαναφορά ο Τεττέη με κεφαλιά έκανε το 0-1 παγώνοντας τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Νίκολιτς πέρασε αμέσως τον Ζίνι στη θέση του Περέιρα με την ΑΕΚ πλέον να νιώθει μεγάλη πίεση και τον Κοϊτά στο 68' να μην μπορεί να βρει στόχο από πολύ πλάγια θέση. Το προβάδισμα του Παναθηναϊκού αφύπνισε την ΑΕΚ, η οποία βρήκε γρήγορα απάντηση στο 72' ισοφαρίζοντας σε 1-1 με τον Ζίνι που είχε περάσει μόλις στο ματς. Μετά από σέντρα του Ρότα, ο Γιόβιτς κατέβασε την μπάλα και ο Αγκολέζος φορ με ένα ξερό αριστερό σουτ σημάδεψε τη γωνία του Λαφόν με τη Νέα Φιλαδέλφεια στο πόδι.

Η ΑΕΚ είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό και τέσσερα λεπτά αργότερα έχασε μια απίθανη ευκαιρία για την ανατροπή. Ο Πήλιος σέντραρε, η μπάλα πέρασε από όλη την άμυνα και ο Ζίνι σε κενή εστία από πλάγια θέση στην κίνηση πλάσαρε στο οριζόντιο δοκάρι. Οι κιτρινόμαυροι είχαν βρει αντίδραση και ρυθμό, αλλά ο Παναθηναϊκός στο 82' άγγιξε να ξαναπάρει το προβάδισμα με τον Ζαρουρί που είχε περάσει νωρίτερα στη θέση του Παντελίδη να πιάνει ένα διαγώνιο σουτ που πέρασε ξυστά από το δοκάρι του Στρακόσια.

Η ΑΕΚ έπαιζε επιθετικά για να βρει το γκολ της ανατροπής και στο 88' σε μια φάση διαρκείας έχασε τρομερή ευκαιρία με τον Γιόβιτς να μην μπορεί να νικήσει από κοντά με προβολή τον Λαφόν και στη συνέχεια τους Ρότα και Μουκουντί να μην μπορούν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα με τον Λαφόν να μπλοκάρει. Η ΑΕΚ πέταγε στα σκουπίδια τις στατικές μπάλες, όπως ακόμη μια στο 91' με τον Ρέλβας με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ, αλλά στο 93'... έπεσε η Νέα Φιλαδέλφεια! Ο Ρέλβας σέντραρε, ο Ζίνι πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Γιόβιτς έστρωσε με το κεφάλι στον Ζοάο Μάριο που είχε μπει αλλαγή λίγο νωρίτερα και αυτός πλάσαρε στα δίχτυα για το 2-1 μέσα σε πανζουρλισμό! Η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια και στη Νέα Φιλαδέλφεια ακολούθησε πανικός!

MVP: Ο Ζοάο Μάριο. Ήταν ο χρυσός σκόρερ στο 93' που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ!

Στο ύψος τους: Συγκλονιστικός Πινέδα που ήταν παντού. Ο Ζίνι έδωσε ενέργεια και ισοφάρισε για να δώσει το σύνθημα της ανατροπής!

Αδύναμος κρίκος: Ο Κοϊτά δεν έκανε καλό ματς σπαταλώντας πολλές επιθετικές ενέργειες για την ΑΕΚ.

Η γκάφα: Την έκανε ο Πήλιος με το τσαφ που έκανε στο ξεκίνημα της φάσης του τέρματος του Τεττέη.

Το στραγάλι: Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς έκανε μια σωστή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Απίθανη ανατροπή από την ΑΕΚ και το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στη Νέα Φιλαδέλφεια! Η Ένωση ήταν αγχωμένη, ο Παναθηναϊκός βρήκε την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα, αλλά οι χρυσές αλλαγές του Νίκολιτς με Ζίνι και Ζοάο Μάριο έκαναν την τεράστια ανατροπή. Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και γύρισε το ντέρμπι πανηγυριζοντας στο τέλος πανάξια και τον τίτλο!

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (85' Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Περέιρα (66' Ζίνι), Κοϊτά (85' Μάνταλος), Γιόβιτς (95' Λιούμπισιτς), Βάργκα

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Κοντούρης (73' Σιώπης), Τσέριν, Αντίνο (79' Γιάγκουσιτς), Παντελίδης (73' Ζαρουρί), Ταμπόρδα (84' Τζούρισιτς), Τεττέη (84' Πάντοβιτς)