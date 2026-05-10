Τρελό γλέντι στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα πιο τρελό στα αποδυτήρια με τους παίκτες της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ με γκολ των Ζίνι και Ζοάο Μάριο κατάφερε να ανατρέψει το 0-1 με τον Παναθηναϊκό και επικρατώντας με 2-1 να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά το 1-1 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Μια κατάκτηση που πανηγυρίστηκε όπως της άξιζε.

Αρχικά στον αγωνιστικό χώρο όταν παίκτες, τεχνική ηγεσία και διοίκηση έγιναν ένα με τον κόσμο που μπήκε μέσα και στην συνέχεια στα αποδυτήρια. Εκεί οι «κιτρινόμαυροι» τα... έσπασαν γιορτάζοντας με την ψυχή τους αυτή την μεγάλη επιτυχία. Όλη η υπερένταση και η πίεση της χρονιάς βγήκε από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς που έζησαν την κάθε στιγμή με την ψυχή τους.

Συνθήματα, αποθέωση σε όλους και χαμός μόλις μπήκε μέσα ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ύμνος να παίζει όσο πιο δυνατά γίνεται και όλοι μαζί ένα κουβάρι να χαίρονται την κατάκτηση της κούπας.