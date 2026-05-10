Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις στη νίκη του Άρη επί του ΟΦΗ με 3-1.

Ο Άρης είχε περισσότερη διάθεση και με τους Κουαμέ, Γκαρέ να κάνουν εξαιρετικό ματς, νίκησε άνετα εντός έδρας τον ΟΦΗ με 3-1.

Στο 19' ο Γκαρέ με αριστερό πλασέ, έπειτα από κοντρόλ και στρώσιμο του Κουαμέ, άνοιξε το σκορ. Στο 42' ο Κουαμέ με κεφαλιά σε σέντρα του Ντούντου έκανε το 2-0 και στο 78' ο Ιβοριανός χαφ με αριστερό πλασέ σε ασίστ του Γιαννιώτα έγραψε το 3-0.

Ο Νέιρα με ένα τρομερό σουτ στο 88' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

